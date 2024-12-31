Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Otus

Промокоды Otus (Отус) на Август

Сегодня в магазине Otus доступно 10 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
5%
Промокод
-5% на любой курс
Действует до До 31.12.2024
Применили 14 раз
Показать код
5%
Otus
Акция
До 5.0% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
Действует до До 31.3.2025
Применили 2 раза
Использовать скидку
20%
Акция
До -20% за приглашение друзей
Действует до До 31.12.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
20%
50%
Акция
-50% для преподавателей компании
Действует до До 30.9.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
50%
1=3
Акция
Три курса в месяц по цене одного
Действует до До 30.9.2024
Применили 2 раза
Использовать скидку
1=3
Акция
Бесплатные открытые вебинары
Действует до До 30.4.2025
Использовать скидку
30%
Акция
Скидки до 30% - все акции сервиса
Действует до До 23.9.2024
Применили 6 раз
Использовать скидку
30%
Акция
Выгодное корпоративное обучение
Действует до До 30.11.2024
Использовать скидку
Акция
Специализация "Системный аналитик" в рассрочку
Действует до До 31.8.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
50%
Акция
Только для преподавателей: скидка 50% на обучение
Действует до До 10.8.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
50%

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

3000Р
Промокод
Всем новым студентам скидка 3000 рублей
Действует до До 12.2.2024
Показать код
3000Р
5%
Промокод
-5% на любой курс
Действует до До 31.1.2024
Применили 1 раз
Показать код
5%
5%
Промокод
-5% на любой курс
Действует до До 31.12.2023
Показать код
5%
11%
Промокод
Купон на 11% на покупку курса
Действует до До 31.12.2023
Применили 6 раз
Показать код
11%
Акция
Лучшие предложения со скидками при подписке на рассылку
Действует до До 31.7.2024
Использовать скидку

Похожие магазины

Дом.ру
Reg.ru
Yota
Movavi
Boxberry
Allsoft
Fozzy
МегаФон
Megagroup
Nethouse
МТС
Kaspersky
Яндекс Услуги
Tele2
Amediateka
Билайн
InSales
Делимобиль
Hidemy.name

Часто задаваемые вопросы про Otus

Где найти скидочные предложения Отус?

Как со скидкой заказывать обучение на сайте Otus?

Все коды Отус актуальны?

Каков срок действия промокода?

Лучшие промокоды Otus

Тип купона Описание Код
Промокод -5% на любой курс SMA***
Скидка До 5.0% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка До -20% за приглашение друзей не требуется
Скидка -50% для преподавателей компании не требуется
Скидка Три курса в месяц по цене одного не требуется
Скидка Бесплатные открытые вебинары не требуется
Скидка Скидки до 30% - все акции сервиса не требуется
Скидка Выгодное корпоративное обучение не требуется
Скидка Специализация "Системный аналитик" в рассрочку не требуется
Скидка Только для преподавателей: скидка 50% на обучение не требуется

Подробнее об онлайн-платформе Otus

Сервис Отус — это образовательная платформа, на которой собрано множество авторских курсов, позволяющих освоить новые профессии в сфере IT. Здесь преподают действующие эксперты, которые делятся актуальными знаниями и рассматривают реальные практические кейсы. Программы обучения состоят из интерактивных вебинаров, включают в себя домашние задания и выполнение проектной работы. После прохождения курсов выдается сертификат.


На образовательной платформе уже прошли обучение свыше 26 000 студентов, многие из которых получили предложения по трудоустройству от крупных компаний, таких как Тинькофф, Avito, Yandex, NVIDIA и MTC.

Будущим ученикам доступны разные формы оплаты курса, включая оплату банковской картой, рассрочку и кредит. Кроме того, на площадке проводятся бесплатные вебинары и предоставляются скидки на покупку онлайн-курсов.

Ассортимент курсов и обучающих программ в Otus

Образовательная платформа предлагает широкий выбор курсов в разных областях IT:

  • программирование, включая обучение для Python, C++, Java, HTML/CSS и Fullstack девелоперов;

  • архитектура, например авторские курсы Cloud Solution, Microservice, Highload и Software Architect;

  • инфраструктура от программ обучения по администрированию Windows u Linux до оптимизации 1С;

  • авторские курсы по кибербезопасности, Data Science, GameDev, управлению, аналитике и тестированию.


Среди них можно выбрать программы обучения новым профессиям с разной длительностью: от стандартных авторских курсов до экспресс-курсов и специализаций. Кроме того, есть образовательные программы как для новичков, так и для professional и advanced-специалистов.


Также сервис Отус проводит корпоративное обучение для сотрудников крупных компаний.

Как можно сэкономить на покупке в Otus

Кроме просмотра бесплатных вебинаров на официальном сайте сервиса Отус, можно еще несколькими способами получать дополнительную выгоду и экономию при покупке образовательных программ.


Подписка. Оформление подписки позволяет обучаться сразу на трех образовательных курсах в месяц по цене одного.


Программы лояльности. На платформе предоставляются скидки на покупку курсов для зарегистрировавшихся на сайте, студентов и выпускников сервиса Отус, а также выпускников некоторых проектов Mail.Ru Group. 


Реферальные программы. Действующие или бывшие ученики могут получить дополнительную выгоду, пригласив друга стать студентом образовательной платформы. После оплаты курса другом на бонусный счет пригласившего начисляется 10% внесенной им суммы.

Акции и промокоды. Сэкономить на покупке любого онлайн-курса можно с помощью купонов со скидочными кодами и акциями. Лучшие предложения, действующие на разные программы обучения, мы публикуем на этой странице.

Как воспользоваться промокодом на скидку

Чтобы получить дополнительную выгоду при покупке онлайн-курса по любой специальности в сфере IT, введите код на скидку при оформлении заказа на сайте сервиса Отус. Как это сделать:


  1. Выберите купон из нашего списка актуальных дисконтных предложений, откройте его и скопируйте содержащийся в нем код.

  2. Перейдите на образовательную платформу и зарегистрируйтесь на ней или войдите в свой аккаунт.

  3. Выберите из каталога программ обучения нужный авторский курс. Оставьте заявку на него или пройдите вступительный тест.

    4. После одобрения заявки или успешного теста откройте вкладку «Мои курсы» в личном кабинете.

    5 Войдите в карточку появившейся там программы обучения и нажмите «Оплатить».

    6. Вам будут предложены варианты оплаты онлайн-курса, и на этой же странице будет поле для ввода промокода.

    7. Укажите код, и стоимость курса будет снижена.

    Также для покупки любых курсов и образовательных программ со скидкой используйте купоны с акциями.