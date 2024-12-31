Сервис Отус — это образовательная платформа, на которой собрано множество авторских курсов, позволяющих освоить новые профессии в сфере IT. Здесь преподают действующие эксперты, которые делятся актуальными знаниями и рассматривают реальные практические кейсы. Программы обучения состоят из интерактивных вебинаров, включают в себя домашние задания и выполнение проектной работы. После прохождения курсов выдается сертификат.





На образовательной платформе уже прошли обучение свыше 26 000 студентов, многие из которых получили предложения по трудоустройству от крупных компаний, таких как Тинькофф, Avito, Yandex, NVIDIA и MTC.

Будущим ученикам доступны разные формы оплаты курса, включая оплату банковской картой, рассрочку и кредит. Кроме того, на площадке проводятся бесплатные вебинары и предоставляются скидки на покупку онлайн-курсов.