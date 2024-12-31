Промокоды Otus (Отус) на Август
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Подробнее об онлайн-платформе Otus
Сервис Отус — это образовательная платформа, на которой собрано множество авторских курсов, позволяющих освоить новые профессии в сфере IT. Здесь преподают действующие эксперты, которые делятся актуальными знаниями и рассматривают реальные практические кейсы. Программы обучения состоят из интерактивных вебинаров, включают в себя домашние задания и выполнение проектной работы. После прохождения курсов выдается сертификат.
На образовательной платформе уже прошли обучение свыше 26 000 студентов, многие из которых получили предложения по трудоустройству от крупных компаний, таких как Тинькофф, Avito, Yandex, NVIDIA и MTC.
Будущим ученикам доступны разные формы оплаты курса, включая оплату банковской картой, рассрочку и кредит. Кроме того, на площадке проводятся бесплатные вебинары и предоставляются скидки на покупку онлайн-курсов.
Ассортимент курсов и обучающих программ в Otus
Образовательная платформа предлагает широкий выбор курсов в разных областях IT:
программирование, включая обучение для Python, C++, Java, HTML/CSS и Fullstack девелоперов;
архитектура, например авторские курсы Cloud Solution, Microservice, Highload и Software Architect;
инфраструктура от программ обучения по администрированию Windows u Linux до оптимизации 1С;
авторские курсы по кибербезопасности, Data Science, GameDev, управлению, аналитике и тестированию.
Среди них можно выбрать программы обучения новым профессиям с разной длительностью: от стандартных авторских курсов до экспресс-курсов и специализаций. Кроме того, есть образовательные программы как для новичков, так и для professional и advanced-специалистов.
Также сервис Отус проводит корпоративное обучение для сотрудников крупных компаний.
Как можно сэкономить на покупке в Otus
Кроме просмотра бесплатных вебинаров на официальном сайте сервиса Отус, можно еще несколькими способами получать дополнительную выгоду и экономию при покупке образовательных программ.
Подписка. Оформление подписки позволяет обучаться сразу на трех образовательных курсах в месяц по цене одного.
Программы лояльности. На платформе предоставляются скидки на покупку курсов для зарегистрировавшихся на сайте, студентов и выпускников сервиса Отус, а также выпускников некоторых проектов Mail.Ru Group.
Реферальные программы. Действующие или бывшие ученики могут получить дополнительную выгоду, пригласив друга стать студентом образовательной платформы. После оплаты курса другом на бонусный счет пригласившего начисляется 10% внесенной им суммы.
Акции и промокоды. Сэкономить на покупке любого онлайн-курса можно с помощью купонов со скидочными кодами и акциями. Лучшие предложения, действующие на разные программы обучения, мы публикуем на этой странице.
Как воспользоваться промокодом на скидку
Чтобы получить дополнительную выгоду при покупке онлайн-курса по любой специальности в сфере IT, введите код на скидку при оформлении заказа на сайте сервиса Отус. Как это сделать:
Выберите купон из нашего списка актуальных дисконтных предложений, откройте его и скопируйте содержащийся в нем код.
Перейдите на образовательную платформу и зарегистрируйтесь на ней или войдите в свой аккаунт.
Выберите из каталога программ обучения нужный авторский курс. Оставьте заявку на него или пройдите вступительный тест.
4. После одобрения заявки или успешного теста откройте вкладку «Мои курсы» в личном кабинете.
5 Войдите в карточку появившейся там программы обучения и нажмите «Оплатить».
6. Вам будут предложены варианты оплаты онлайн-курса, и на этой же странице будет поле для ввода промокода.
7. Укажите код, и стоимость курса будет снижена.
Также для покупки любых курсов и образовательных программ со скидкой используйте купоны с акциями.