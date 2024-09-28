Сайт первого в России онлайн-агентства по продаже билетов на культурно-массовые и спортивные события Parter был создан в 2000 году, и сегодня здесь анонсируется более 1000 культурно-массовых событий ежедневно. Сервис входит в группу CTS Eventim. Это немецкий концерн, занимающий лидирующие позиции на европейском рынке в сегменте реализации билетов, со штаб-квартирой в Бремене.

Покупая билеты на этом портале, клиент может быть уверен в их подлинности, поскольку Parter напрямую работает с организаторами более 5000 мероприятий в столице и регионах России. На многие концерты, фестивали и театральные постановки билеты доступны только в этом агентстве и нигде более.

Билеты на Партер продаются по номинальной цене организатора, а сервисный сбор агента составляет всего 10% от стоимости. Для тех, кто хочет экономить на культурном отдыхе, предусмотрены скидки, распродажи и промокоды. С их помощью можно получить существенную скидку на билеты.

Востребованные мероприятия

Самые актуальные события, представленные на портале, отображаются в ленте с лучшими мероприятиями и рекомендациями. Здесь есть концерты отечественных и зарубежных исполнителей, интерактивные выставки, мюзиклы, спортивные матчи, экскурсии по музеям, театральные постановки, рок-концерты, ледовые шоу и многое другое.

Программа лояльности

Для тех, кто регулярно посещает культурные и спортивные мероприятия, приобретая билеты в Parter, предусмотрена программа лояльности «Фанбонус». Вступив в нее, клиент будет копить баллы с каждого заказа и впоследствии менять их на скидку при покупке новых билетов. Чтобы стать участником программы, достаточно пройти быструю регистрацию в разделе сайта «Фанбонус» и получить 3% от стоимости билетов в виде кэшбэка уже с первой покупки.

Важно! Максимальный размер бонусов, который можно накопить за год, эквивалентен 5000 рублям. В начале календарного года сервис выпускает сертификат с накопленной суммой и отправляет его клиенту. Этот сертификат можно обменять его на скидку, введя код при оформлении заказа. Кроме бонусов, участники программы получают персональную поддержку колл-центра и высший приоритет при обработке письменных обращений.

Способы оплаты

Выкупить заказанный билет можно в течение 48 часов после бронирования, но если мероприятие запланировано в ближайшие два дня, срок может быть сокращен. Точную информацию о сроках выкупа в этом случае нужно уточнить у сотрудника колл-центра.

Оплатить билет можно наличными в одной из касс, через банковский перевод и картой в момент оформления заказа. Квитанция для оплаты через банковский перевод доступна для скачивания на сайте Parter.

Варианты доставки

Электронные билеты на различные мероприятия отправляются клиенту на электронную почту и в личный кабинет. Билеты на бланках можно забрать самостоятельно в кассах Parter или оформить курьерскую доставку. Транспортная служба по доставке билетов, купленных через сервис, работает по всей России. За отдельную плату курьер доставит заказ в пределах МКАД в течение 2–5 дней, а в регионы России — в срок до 12 дней, если до мероприятия осталось не менее 20 дней. Услуга платная и доступна только для предоплаченных билетов

Билеты выдаются после предъявления паспорта заказчика. Если заказ принимает другое лицо, потребуется удостоверение его личности и копия паспорта владельца карты .

Условия возврата

Возврат стоимости билета при отмене события из-за введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации производится в течение 180 дней со дня обращения об отказе. Если это время пришлось на период особого режима или ЧС, то отсчет 180 суток начинается с первого рабочего дня.

Чтобы инициировать возврат электронного или распечатанного на бланке билета, купленного через сайт или мобильное приложение Партер, нужно скачать заявление, заполнить его и отправить на электронный адрес сервиса. Тем, кто оплатил билет в одной из касс сервиса, необходимо направить заявление и билет по почте на адрес агентства. Деньги возвращаются тем же способом, которым происходила оплата.