Промокоды Parter (Партер) на Август
Сегодня в магазине Parter доступно 2 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Parter
Что из себя представляет электронный билет?
Что дает страховка билета в Parter?
Что такое Фанбилет и как его получить?
Билеты на сайте Parter продаются уже с комиссией?
Зачем нужна регистрация на сайте Parter?
Лучшие промокоды Parter
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Promoland Parter
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|Скидка
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О сервисе Партер
Сайт первого в России онлайн-агентства по продаже билетов на культурно-массовые и спортивные события Parter был создан в 2000 году, и сегодня здесь анонсируется более 1000 культурно-массовых событий ежедневно. Сервис входит в группу CTS Eventim. Это немецкий концерн, занимающий лидирующие позиции на европейском рынке в сегменте реализации билетов, со штаб-квартирой в Бремене.
Покупая билеты на этом портале, клиент может быть уверен в их подлинности, поскольку Parter напрямую работает с организаторами более 5000 мероприятий в столице и регионах России. На многие концерты, фестивали и театральные постановки билеты доступны только в этом агентстве и нигде более.
Билеты на Партер продаются по номинальной цене организатора, а сервисный сбор агента составляет всего 10% от стоимости. Для тех, кто хочет экономить на культурном отдыхе, предусмотрены скидки, распродажи и промокоды. С их помощью можно получить существенную скидку на билеты.
Востребованные мероприятия
Самые актуальные события, представленные на портале, отображаются в ленте с лучшими мероприятиями и рекомендациями. Здесь есть концерты отечественных и зарубежных исполнителей, интерактивные выставки, мюзиклы, спортивные матчи, экскурсии по музеям, театральные постановки, рок-концерты, ледовые шоу и многое другое.
Программа лояльности
Для тех, кто регулярно посещает культурные и спортивные мероприятия, приобретая билеты в Parter, предусмотрена программа лояльности «Фанбонус». Вступив в нее, клиент будет копить баллы с каждого заказа и впоследствии менять их на скидку при покупке новых билетов. Чтобы стать участником программы, достаточно пройти быструю регистрацию в разделе сайта «Фанбонус» и получить 3% от стоимости билетов в виде кэшбэка уже с первой покупки.
Важно! Максимальный размер бонусов, который можно накопить за год, эквивалентен 5000 рублям. В начале календарного года сервис выпускает сертификат с накопленной суммой и отправляет его клиенту. Этот сертификат можно обменять его на скидку, введя код при оформлении заказа. Кроме бонусов, участники программы получают персональную поддержку колл-центра и высший приоритет при обработке письменных обращений.
Способы оплаты
Выкупить заказанный билет можно в течение 48 часов после бронирования, но если мероприятие запланировано в ближайшие два дня, срок может быть сокращен. Точную информацию о сроках выкупа в этом случае нужно уточнить у сотрудника колл-центра.
Оплатить билет можно наличными в одной из касс, через банковский перевод и картой в момент оформления заказа. Квитанция для оплаты через банковский перевод доступна для скачивания на сайте Parter.
Варианты доставки
Электронные билеты на различные мероприятия отправляются клиенту на электронную почту и в личный кабинет. Билеты на бланках можно забрать самостоятельно в кассах Parter или оформить курьерскую доставку. Транспортная служба по доставке билетов, купленных через сервис, работает по всей России. За отдельную плату курьер доставит заказ в пределах МКАД в течение 2–5 дней, а в регионы России — в срок до 12 дней, если до мероприятия осталось не менее 20 дней. Услуга платная и доступна только для предоплаченных билетов
Билеты выдаются после предъявления паспорта заказчика. Если заказ принимает другое лицо, потребуется удостоверение его личности и копия паспорта владельца карты .
Условия возврата
Возврат стоимости билета при отмене события из-за введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации производится в течение 180 дней со дня обращения об отказе. Если это время пришлось на период особого режима или ЧС, то отсчет 180 суток начинается с первого рабочего дня.
Чтобы инициировать возврат электронного или распечатанного на бланке билета, купленного через сайт или мобильное приложение Партер, нужно скачать заявление, заполнить его и отправить на электронный адрес сервиса. Тем, кто оплатил билет в одной из касс сервиса, необходимо направить заявление и билет по почте на адрес агентства. Деньги возвращаются тем же способом, которым происходила оплата.
Как применить промокод на сайте Parter
На нашем сайте собраны все актуальные купоны сервиса Parter. Часть из них содержит описание действующих акций, в других находится активный промокод, дающий право на персональную скидку.
Чтобы активировать промокод, нужно сделать следующее:
Выбрать скидочный купон из доступных на этой странице.
Кликнуть на спецпредложение и перейти на сайт Партер.
Выбрать мероприятие и места.
Вставить промокод в специальное поле, нажать на стрелку и продолжить оформление покупки.
Вместо промокода можно ввести код сертификата, который был выдан в рамках программы лояльности «Фанбонус».