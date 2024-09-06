Если месячная подписка на услуги Wink не интересует, но время от времени хочется что-то посмотреть, можно купить или арендовать отдельный фильм или сериал. В первом случае клиент получает «вечный» доступ к контенту, во втором — возможность пользоваться им на протяжение определенного периода. Аренда обойдется дешевле. На сайте Wink.ru есть и бесплатные фильмы, сериалы, передачи и аудиокниги. Найти такие предложения можно на странице конкретного развлечения.

Также сервис Винк предоставляет возможность протестировать некоторые подписки без абонентской платы или со скидкой. Например, контент «Трансформера» можно бесплатно смотреть месяц, а More.tv — с дисконтом 100 рублей в течение полугода. Еще сегодня на сайте действует акция — 25% скидки при покупке фильмов и сериалов за 99 рублей в месяц. Больше информации о выгодных специальных предложениях и промокодах — на странице «Подписки и сервисы».

Кроме акций на сайте, компания Винк распространяет бесплатные купоны. Внутри такого бонуса обычно содержится промокод Wink — комбинация символов, которую нужно сообщить для получения скидки или подарка. Пустой купон — это просто ссылка на страницу специального предложения. Долго искать актуальные акции Винк не придется, так все они собраны здесь и доступны бесплатно. Не нужно даже регистрироваться.