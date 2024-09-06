Промокоды Wink (Винк) на Август
Сегодня в магазине Wink доступно 8 купонов.
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Онлайн-кинотеатр и ТВ от сервиса Wink
Сервис Wink.ru — это онлайн-кинотеатр и интерактивное телевидение на одной мультимедийной платформе. Контент доступен на официальном сайте (просмотр в браузере) и в бесплатном приложении. Программу Винк можно установить на телефон, планшет, телевизор с опцией Smart TV или приставкой. Сервис предлагает несколько вариантов основных и дополнительных подписок. Один аккаунт позволяет смотреть фильмы и сериалы на 5 устройствах одновременно.
Проект Винк был запущен в 2018 году компанией Ростелеком на основе сервиса «Интерактивное ТВ». По итогам 2021 года общее время просмотра в онлайн-кинотеатре составило 1,2 млрд часов, телевизионных каналов — более 20 млрд часов. Компания активно работает над привлечением новой аудитории, предоставляя бесплатный контент и скидки по промокодам. К сотрудничеству приглашаются ритейлеры, для которых действуют специальные предложения.
Фильмы и сериалы от компании Wink
На сайте и в приложении Винк доступны десятки тысяч фильмов, сериалов и передач, а также сотни телевизионных каналов, транслируемых в прямом эфире. Есть отдельный пакет с исключительно детским контентом. Компания предлагает 5 вариантов основной подписки:
5 в 1 — 45 000 фильмов и сериалов + 126 телеканалов;
Основной — 25 000 фильмов и сериалов + 122 ТВ;
Винк + More.tv — 35 000 фильмов и сериалов + 165 ТВ;
Трансформер — 50 000 фильмов и сериалов + 259 ТВ;
Премиум — 60 000 фильмов и сериалов + 273 ТВ.
Есть специальные предложения для поклонников спорта, кинопремьер и концертов. Ценителей литературы наверняка заинтересует сервис «Аудиокниги Литрес». Любая подписка на сайте Wink доступна со скидкой по бесплатному купону или другой выгодной акции.
Как смотреть фильмы дешево с подпиской и без нее в онлайн-кинотеатре Wink
Если месячная подписка на услуги Wink не интересует, но время от времени хочется что-то посмотреть, можно купить или арендовать отдельный фильм или сериал. В первом случае клиент получает «вечный» доступ к контенту, во втором — возможность пользоваться им на протяжение определенного периода. Аренда обойдется дешевле. На сайте Wink.ru есть и бесплатные фильмы, сериалы, передачи и аудиокниги. Найти такие предложения можно на странице конкретного развлечения.
Также сервис Винк предоставляет возможность протестировать некоторые подписки без абонентской платы или со скидкой. Например, контент «Трансформера» можно бесплатно смотреть месяц, а More.tv — с дисконтом 100 рублей в течение полугода. Еще сегодня на сайте действует акция — 25% скидки при покупке фильмов и сериалов за 99 рублей в месяц. Больше информации о выгодных специальных предложениях и промокодах — на странице «Подписки и сервисы».
Кроме акций на сайте, компания Винк распространяет бесплатные купоны. Внутри такого бонуса обычно содержится промокод Wink — комбинация символов, которую нужно сообщить для получения скидки или подарка. Пустой купон — это просто ссылка на страницу специального предложения. Долго искать актуальные акции Винк не придется, так все они собраны здесь и доступны бесплатно. Не нужно даже регистрироваться.
Как воспользоваться промокодом на сайте Wink
Активировать промокод Wink на сайте сервиса можно буквально за несколько секунд. Последовательность действий:
Ознакомиться с бесплатными купонами и скопировать код.
Перейти на сайт Винк.
Открыть поле для ввода купона
Выбрать опцию на главной странице, кликнув по разделу «…».
Войти в личный кабинет («Мое») и выбрать «Активировать промокод Wink».
Ввести код купона и нажать «Активировать».
Получить бесплатную подписку или скидку.
Примерно по той же схеме происходит активация актуального промокода в приложении для Android. Пользователям программ для айфонов и других устройств Apple опция временно недоступна, но они могут использовать бесплатный купон в мобильной версии сайта. При первом применении кода обычно требуется привязка банковской карты. Если уже есть активная подписка на сервисе Wink, для получения новой скидки потребуется дождаться ее окончания или отменить сразу. В первом случае нужно отключить опцию автопродления, если таковая включена.