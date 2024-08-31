Промокоды Яндекс 360 (Yandex 360) на Август 2024
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Скидка 35% на личные тарифы 200 Гб и 1 ТБ на месяц и на год
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Семейный тариф 1 ТБ по цене 599 рублей в месяц
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Тариф Премиум 3 ТБ по цене 799 рублей в месяц
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Тариф Премиум 1 ТБ всего за 399 рублей в месяц
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Промокод дает дополнительную скидку 20% на личные тарифы 200 Гб/год и 1 ТБ/год, участвующие в акции.
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Скидка 50% на тарифы Премиум 200 ГБ /1 ТБ/3 ТБ для новых пользователей
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Скидка 40% на годовые личные тарифы Премиум 200 ГБ и 1 ТБ + 6 месяцев бесплатно
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40%
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Промокод
Скидка 40% на годовые личные тарифы Премиум 200 ГБ и 1 ТБ + 6 месяцев бесплатно на каждый тариф
Действует до До 30.4.2024
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40%
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|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 35% на личные тарифы 200 Гб и 1 ТБ на месяц и на год
|GH5***
|Промокод
|Скидка 30% на годовые и месячный тарифы
|ADM***
|Скидка
|Скидка 50% на тарифы для студентов
|не требуется
|Скидка
|Яндекс Диск для самого важного по цене 191 рубль
|не требуется
|Скидка
|Удобная Яндекс Почта с защитой от спама по цене 191 рубль
|не требуется
|Скидка
|Семейный тариф 1 ТБ по цене 300 рублей в месяц при оплате на год
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|Скидка
|Тариф Премиум 3 ТБ по цене 475 рублей в месяц при оплате на год
|не требуется
|Скидка
|Тариф Премиум 1 ТБ по цене 191 рубль в месяц при оплате на год
|не требуется
|Скидка
|Тариф Премиум 200 ГБ по цене 129 рублей в месяц на год
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|Семейный тариф 1 ТБ по цене 599 рублей в месяц
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