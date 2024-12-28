Компания появилась на рынке микрокредитования в 2013 году и специализируется на выдаче небольших займов онлайн. За первые 3 года организация стала одной из самых популярных на рынке небанковского кредитования Украины. С помощью ее услуг можно получить деньги, не обращаясь в банк и не собирая внушительного пакета документов.

Упрощенная процедура получения средств, постоянные акции и раздача промокодов позволили компании популяризовать свои услуги. В 2018 году сервис попал в пятерку самых прибыльных компаний в сфере мелкого краткосрочного небансковского кредитования Украины. В декабре 2019 года клиентами компании были уже 640 тыс. человек, оформивших в сумме около 3 млн кредитных договоров, а чистый доход компании составил 2,8 млрд грн. Этот показатель самый большой среди всех микрофинансовых организаций страны.

Сегодня услугами сервиса пользуется порядка 1 млн человек, а за время работы было выдано 5,3 млн кредитов на общую сумму около 21 млрд гривен. По версии Ukrainian E-Commerce Expert, Манивео является самым большим игроком рынка небанковского онлайн-кредитования.

Самые популярные услуги Moneyveo

Компания ведет активную маркетинговую деятельность, поощряет новых и постоянных клиентов пользоваться услугами кредитования, раздавая скидочные купоны. Пользователи сайта могут оформлять займы по двум основным программам — Smart и Comfort.

В рамках кредитной программы Smart можно оформить займ на сумму до 22 тыс. грн. на срок от 30 дней. При первом обращении и заключении последующих договоров можно применить промокод и пользоваться средствами по сниженной процентной ставке. Базовая сумма начислений ежедневно составляет порядка 1,3%. В рамках этого предложения вся сумма погашается одним платежом до окончания срока действия договора.

Кредитная программа Comfort предусматривает оформление займа на сумму до 30 тыс. гривен, их нужно будет вернуть в течение 20 недель. В рамках этой программы вся сумма и количество начисленных процентов разделяются на равномерные платежи. В таком случае клиент оплачивает часть суммы займа каждые 2 недели.

Бонусная программа сервиса микрокредитования Moneyveo

Постоянные пользователи платформы могут участвовать в акциях, применять промокоды на скидку и участвовать в дисконтной системе. Своим клиентам Манивео предлагает несколько способов снижения процентной ставки.

Монеты Enotcoin. Специальная внутренняя монета сервиса. Накапливать Enotcoin можно за различные действия на сайте — оформление договора, погашение кредита, подтверждение контактной информации. Монеты даются за посты в социальных сетях, прикрепление аккаунтов в личном кабинете и другие действия. Каждый день можно получить 1 Enotcoin, просто зайдя в личный кабинет на сайте и кликнув на соответствующую кнопку. Бонусы можно тратить на снижение процентной ставки. В таком случае они не суммируются с промокодами.

Программа лояльности. В зависимости от частоты оформления займов и дисциплины их выплаты пользователь переходит на новые уровни дисконтной системы. Всего их 6. Чем выше положение клиента в программе лояльности, тем более выгодные условия кредитования ему предлагаются. Также растет и максимальная сумма кредита, доступная заемщику.

VIP Club Moneyveo. Клиенты, находящиеся на самом высоком уровне программы лояльности, попадают в VIP Club сервиса быстрых займов. Они получают спецпредложения и промокоды, недоступные обычным клиентам, подарки ко дню рождения, регулярное пополнение мобильного и массу других бонусов.

Методы получения денег в Moneyveo

Сервис работает круглосуточно, и для получения средств не нужно ехать в офис компании. Достаточно оформить заявку на сайте, указать свою персональную и контактную информацию. Средства по кредитному договору зачисляются на карту. Для этого нужно прикрепить ее на сайте, указав номер, срок действия и прочие данные. Средства могут быть отправлены на карту Visa или MasterCard, принадлежащую клиенту.

Процесс закрытия кредита

Срок погашения кредита отображается в личном кабинете. Внести сумму займа и начисленные проценты можно картой или переводом. Во втором случае можно перечислить деньги через онлайн-банкинг, в терминале или кассе банка, указав номер договора.