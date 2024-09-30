SF Education - образовательная платформа, фокусирующаяся на бизнесе и финансах. Студенты смогут изучить такие направления, как инвестиционный анализ, бухгалтерия, управление финансовым потоком и другие области. Эксперты-преподаватели передают студентам свои знания и опыт, приобретенный в ходе работы над конкретными проектами.

Каждый модуль объединяет видеолекции и дискуссии, а также впечатляющую долю практики. Карьерный советник поддерживает выпускников в составлении резюме и подготовке к интервью. Всем ученикам выдается сертификат установленного формата.

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