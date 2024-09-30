Промокоды SF Education на Август
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На сайте можно оставить заявку на обучение на страницах всех продуктов, нажав "Оплатить" появляется окно, где юзер сможет ввести промокод. Промокод также можно назвать во время разговора с менеджером, после оставленной заявки.
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|Скидка 11% на курсы по акции и 60% на остальные
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|До -60% на популярные курсы
|не требуется
|Скидка
|Бесплатные мини-курсы
|не требуется
|Скидка
|Подарок - доступ к библиотеке
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная база знаний для студентов
|не требуется
|Скидка
|Доход 10% по реферальной программе
|не требуется
|Скидка
|Консультация менеджера бесплатно
|не требуется
|Скидка
|Неограниченный доступ к материалам после приобретения курса
|не требуется
|Скидка
|Поддержка на всех этапах обучения
|не требуется
|Скидка
|Дипломы и удостоверения выдаются установленного образца в соответствии с Федеральным законом об образовании
|не требуется