Годограф – это курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и старшая школа для 9, 10 и 11 классов.

Готовим к экзаменам с 2012 года. Средний балл на ЕГЭ – 80,3. Оценка пользователей 5.0.

Подготовка онлайн или очно в Москве.

Преподаватели – эксперты ЕГЭ и эксперты МЦКО.