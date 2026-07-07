{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Dataset", "@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/ncpo#dataset", "url": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/ncpo", "name": "Статистика купонов НЦПО (Сентябрь 2026)", "alternateName": "НЦПО Coupon Statistics (September 2026)", "description": "18 активных промокодов и купонов НЦПО по данным на 13.09.2026; 5 проверены за последние 24 часа; лучшая скидка — «500Р».", "creator": { "@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/#organization" }, "creditText": "По данным Hi-Tech Промокоды, https://promocodes.hi-tech.mail.ru/ncpo, данные на 13.09.2026", "temporalCoverage": "2026-09-13", "measurementTechnique": "Ежедневная автоматическая и ручная проверка промокодов редакцией Hi-Tech Промокоды", "license": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/terms-of-use", "isAccessibleForFree": true, "about": [ { "@type": "Thing", "name": "Промокоды" }, { "@type": "Thing", "name": "НЦПО" }, { "@type": "Thing", "name": "Скидки" } ], "variableMeasured": [ { "@type": "PropertyValue", "name": "Активных промокодов и купонов НЦПО", "value": "18", "description": "На странице НЦПО представлено 18 активных промокодов и купонов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Промокодов проверено за 24 часа", "value": "5", "description": "5 из 18 купонов НЦПО прошли проверку в течение последних 24 часов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Максимальная скидка по промокоду", "value": "500Р", "description": "Максимальная скидка по промокоду НЦПО на Сентябрь 2026: 500Р; проверено 13.09.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Количество промокодов", "value": "2", "description": "Из 18 купонов НЦПО 2 — промокоды по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Количество применений топ-промокода", "value": "25", "description": "Промокод «500Р» применили 25 раз по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Рейтинг магазина по оценкам пользователей", "value": "4.9 из 5 (90 оценок)", "description": "Средняя оценка магазина НЦПО — 4.9 из 5 на основе 90 оценок пользователей по данным виджета на странице на 13.09.2026." } ] }