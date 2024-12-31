Образовательная платформа обучает детей в сфере ИТ и предлагает индивидуальные занятия по программированию и другим курсам. Уроки проходят онлайн, а благодаря скидочным купонам можно оформить заказ на обучение по сниженной цене. Клиентов сайта ждут специальные предложения, подарочные месяцы бесплатных занятий и другие выгодные предложения.

Если ребенку не понравится выбранный курс в Rebotica, он может изменить направление и попробовать себя в другой профессии. В каждом курсе есть 40 уроков, в течение которых учащийся проходит путь от получения базовых знаний до создания своего первого проекта. Одно занятие длится час, и для обучения понадобится только компьютер с доступом в интернет. После прохождения курса все выпускники получают сертификаты.

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