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Промокоды Яндекс Практикум Английский на Январь

Сегодня в магазине Яндекс Практикум Английский доступно 12 купонов.

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Скидка 10% на курсы общего английского
Действует доДо 01.01.2026
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Скидка 8% на заказ по купону
Действует доДо 01.01.2026
Применили 0 раз
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Скидка 20% при оплате СБП
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Скидка до 20% на курсы
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15%
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Скидка 15% на курс после бесплатной консультации
Действует доДо 28.02.2025
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-7% за прохождение бесплатной части курса
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Бесплатная консультация + скидка
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Курсы английского для работы в сфере IT
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8400Р
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8400 рублей в месяц на безлимитный английский
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Разговорные занятия с преподавателями по 15 минут - в любом количестве
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Индивидуальные уроки и практика с иностранцами
Действует доДо 28.02.2025
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Преподаватели доступны для поддержки в мессенджере круглосуточно
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Лучшие промокоды Яндекс Практикум Английский

Тип купона Описание Код
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ПромокодСкидка 8% на заказ по купонуADM***
СкидкаСкидка 20% при оплате СБПне требуется
СкидкаСкидка до 20% на курсы не требуется
СкидкаСкидка 15% на курс после бесплатной консультациине требуется
Скидка-7% за прохождение бесплатной части курсане требуется
СкидкаБесплатная консультация + скидкане требуется
СкидкаКурсы английского для работы в сфере ITне требуется
Скидка8400 рублей в месяц на безлимитный английскийне требуется
СкидкаРазговорные занятия с преподавателями по 15 минут - в любом количествене требуется