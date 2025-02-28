Промокоды Яндекс Практикум Английский на Январь
Сегодня в магазине Яндекс Практикум Английский доступно 12 купонов.
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10%
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Скидка 10% на курсы общего английского
Действует доДо 01.01.2026
Применили 0 раз
8%
Промокод
Скидка 8% на заказ по купону
Действует доДо 01.01.2026
Применили 0 раз
20%
Скидка
Скидка 20% при оплате СБП
Действует доДо 28.02.2025
Применили 0 раз
20%
Скидка
Скидка до 20% на курсы
Действует доДо 28.02.2025
Применили 1 раз
15%
Скидка
Скидка 15% на курс после бесплатной консультации
Действует доДо 28.02.2025
Применили 0 раз
7%
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-7% за прохождение бесплатной части курса
Действует доДо 28.02.2025
Применили 0 раз
Скидка
Бесплатная консультация + скидка
Действует доДо 28.02.2025
Применили 0 раз
Скидка
Курсы английского для работы в сфере IT
Действует доДо 28.02.2025
Применили 0 раз
8400Р
Скидка
8400 рублей в месяц на безлимитный английский
Действует доДо 28.02.2025
Применили 0 раз
Скидка
Разговорные занятия с преподавателями по 15 минут - в любом количестве
Действует доДо 28.02.2025
Применили 0 раз
Скидка
Индивидуальные уроки и практика с иностранцами
Действует доДо 28.02.2025
Применили 0 раз
Скидка
Преподаватели доступны для поддержки в мессенджере круглосуточно
Действует доДо 28.02.2025
Применили 0 раз
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Лучшие промокоды Яндекс Практикум Английский
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 10% на курсы общего английского
|PRO***
|Промокод
|Скидка 8% на заказ по купону
|ADM***
|Скидка
|Скидка 20% при оплате СБП
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 20% на курсы
|не требуется
|Скидка
|Скидка 15% на курс после бесплатной консультации
|не требуется
|Скидка
|-7% за прохождение бесплатной части курса
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная консультация + скидка
|не требуется
|Скидка
|Курсы английского для работы в сфере IT
|не требуется
|Скидка
|8400 рублей в месяц на безлимитный английский
|не требуется
|Скидка
|Разговорные занятия с преподавателями по 15 минут - в любом количестве
|не требуется