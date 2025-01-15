Промокоды Zerocoder на Декабрь
Сегодня в магазине Zerocoder доступно 15 купонов.
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Скидка 40% на курсы по Python и Промпт-инжиниринг + Скидка 10 000 рублей на курс по Нейросетям
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Скидка 10 000 рублей на обучение по курсу «Нейросети»
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Скидка 40% на любой из продуктов: нейросети, промпт-инжиниринг, Python
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Онлайн-практикумы и вебинары
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Разделы с бесплатными программами
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Успей записаться на бесплатный интенсив по анализу данных
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|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 40% на курсы по Python и Промпт-инжиниринг + Скидка 10 000 рублей на курс по Нейросетям
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|Обучаем программированию на Python с нуля со скидкой 40%
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|Скидка
|Онлайн-практикумы и вебинары
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|Скидка
|Бесплатные мероприятия для детей
|не требуется
|Скидка
|Разделы с бесплатными программами
|не требуется
|Скидка
|Успей записаться на бесплатный интенсив по анализу данных
|не требуется