Birota — интернет-магазин профессиональных велотоваров. В каталоге компании представлены велосипеды разных моделей, запчасти для них, а также аксессуары для велоспорта: каски, защитные очки, спортивная одежда, экипировка. В Бирота действует велосипедная мастерская.

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