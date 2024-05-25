Промокоды Holding Consul (Холдинг Консул) на Август
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|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Promoland Holding Consul
|СКИ***
Холдинг Консул: ортопедические матрасы и мебель от производителя
Компания Holding Consul является старейшим производителем матрасов в России. Текстильная фабрика Консул начала работу в далеком 1926 году, а нынешнее свое название она обрела в середине 90-х. Кроме матрасов, предприятие выпускает и продает кровати, основания, мебель для спальной.
Качество продукции соответствует требованиям всех европейских стандартов, включая экологический Oeko-Tex Standart 100. Заказать изготовленные фабрикой Консул матрасы и мебель можно на официальном сайте компании. Интернет-магазин регулярно дарит скидки по акциям и промокодам. При цене заказа от 10–50 тыс. рублей (зависит от города) доставка бесплатно за счет компании Консул.
Товары сайта Holding Consul
Предлагаемые компанией Консул матрасы выпускаются под несколькими брендами:
Consul;
Classic;
Leo Desire;
Sport Line;
Kruage;
Consul Luxury.
Выбор моделей очень разнообразен: пружинные и беспружинные, с разными наполнителями, эффектом памяти, для новорожденных, топперы. В каталоге интернет-магазина Консул матрасы — не единственная категория товаров. Компания также продает мебель собственного производства и всевозможные аксессуары.
Скидки по акциям и промокодам Консул
Многие представленные на сайте Консул матрасы продаются со скидкой. Дисконт на отдельные товары достигает 50–70%. С другими специальными предложениями интернет-магазина Холдинг Консул можно познакомиться на странице «Акции».
Кроме скидок по распродажам, компания предоставляет дополнительный дисконт на товары месяца. Воспользовавшись промокодом Консул, можно сэкономить 5% от текущей цены. В качестве кодового слова обычно используется название месяца, прописанное заглавными буквами. Скидка суммируется с другими специальными предложениями.
Для участия в бонусной программе Consul нужно оформить карту банка Тинькофф. Рассчитываясь ею за покупки, клиент Консула каждый раз будет получать кэшбэк в размере 10% от чека. Этими средствами можно частично или полностью оплачивать новые заказы в магазинах, являющихся партнерами Тинькофф.
Для получения новых промокодов и уведомлений об акциях интернет-магазина Консул достаточно зарегистрироваться на его официальном сайте или подписаться на электронную рассылку. Кроме того, все актуальные купоны продавца доступны на этой странице. Любым выгодным предложением компании Холдинг Консул можно воспользоваться бесплатно.
Порядок активации промокода Консул
Купоны, выпускаемые магазином Консул, делятся на 2 категории. Одни представляют собой ссылку-приглашение на участие в акции. В этом случае достаточно перейти на страницу предложения и сделать заказ. А при наличии промокода нужно активировать его во время оформления покупки. Порядок применения кода купона:
Скопировать предоставленный компанией Консул промокод.
Перейти на сайт Консул.
Выбрать в каталоге Консул матрасы или другую мебель.
Перейти в корзину.
Ввести подаренный сайтом Консул промокод в одноименное поле.
Нажать «Применить», проверить скидку и приступить к оформлению заказа.
Каждый выпущенный интернет-магазином Консул промокод имеет ограниченный срок действия. Не стоит затягивать с активацией купона, ведь это может привести к утрате выгодного предложения.