Таврос — металлургическая компания, выпускающая большой ассортимент продукции из черных и цветных металлов. Она производит изделия для жилищного, коммерческого и индустриального строительства. Среди товаров, поставляемых на рынок, — профнастил, листы, трубный, фасонный и сортовой прокат, а также готовые конструкции. Компания сотрудничает с передовыми поставщиками сырья и полуфабрикатов, готовых изделий, чтобы предложить качественный металл по доступным ценам. Сэкономить на его покупке помогут акции и промокоды Таврос.