Синергетик (Synergetic) — интернет-магазин, предлагающий экологически чистую бытовую химию для уборки и стирки. Еще здесь продают разнообразные средства ухода за собой, включая товары для детей. Качество и безопасность продукции подтверждаются сертификатами соответствия, с которыми можно познакомиться на сайте. Доставка по России бесплатно при заказе от 3500 рублей. На многие позиции распространяются скидки по распродаже. Возможность сэкономить дополнительно дают промокоды и специальные предложения, собранные на этой странице.