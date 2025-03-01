Tmktools — один из крупнейших российских интернет-магазинов электро- и бензоинструментов, а также строительного оборудования и садовой техники. В его

каталоге найдется все: от дрелей, триммеров, генераторов и пылесосов до комплектов ручного инструмента, стремянок и расходных материалов. В ассортимент маркета входит продукция признанных брендов, таких как Makita, Karcher, Bosch и DeWalt.

Компания имеет собственный логистический комплекс и автопарк и предлагает покупателям кредитование, акции и скидки по программе лояльности.