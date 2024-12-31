220city — отечественный интернет-магазин, который занимается продажей электрооборудования и электрики. В его каталоге — только сертифицированная продукция с гарантией производителя от более чем 17 брендов. Компания доставляет заказы по всей России, а найти ее шоурумы можно в 3 городах: Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Одно из главных преимуществ портала — реализация товаров по цене дилера, благодаря чему клиент получит продукцию с минимальной наценкой. Также регулярно проводятся акции со скидками от 5% по промокодам и купонам, которые сделают покупки еще выгоднее.