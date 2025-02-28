Карвильшоп – это магазин группы производителей автотоваров, который предлагает продукцию LUZAR, TRIALLI, STARTVOLT и других брендов. Представленные в каталоге торговые марки выпускают товары для 97% действующего автопарка. Здесь можно заказать запчасти, расходные материалы и аксессуары для обслуживания и ремонта авто. Сервис поиска деталей облегчит подбор комплектующих, а бесплатная доставка позволит тратить на покупку меньше. Сэкономить помогут акции, распродажи, купоны Carville Shop для скидок на автозапчасти и аксессуары.