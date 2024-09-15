Промокоды Аскона (Askona) на Август 2024
Сегодня в магазине Аскона доступно 19 купонов.
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Скидка по купону зависит от количества товаров: 10% при покупке 2х товаров, 12% - при покупке 3х, 15% - при покупке 4х.
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Что, кроме матрасов, можно купить в магазине?
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Как оплачивать в Асконе?
Лучшие промокоды Аскона
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Дополнительная скидка 7% на покупки по купону
|JF4***
|Скидка
|До 2.7% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Скидка
|Дополнительная скидка до 15% при покупке постельного белья
|не требуется
|Скидка
|При заказе сборки и утилизации скидка 20%
|не требуется
|Скидка
|До -90% на последние экземпляры
|не требуется
|Скидка
|Купон на скидку до 80% на товары с ликвидации остатков
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка: малогабаритный товар от 5000 рублей, крупногабаритный - от 100000 рублей
|не требуется
|Скидка
|90 дней на тест-драйв матрасов
|не требуется
|Скидка
|Прямые диваны со скидками до 73%
|не требуется
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|Летняя коллекция кроватей со скидками до 70%
|не требуется
Аскона — инновационные матрасы, подушки, мебель
Компания Аскона предлагает матрасы, кровати, диваны, мебель и другие товары для дома. История фирмы началась в 1990 году, собственное производство запущено в 1998-м. Сегодня розничные магазины сети можно найти в большинстве регионов РФ. Официальный сайт принимает заказы круглосуточно, есть приложения для iOS и Android.
Посетителям интернет-магазина Аскона предложение на скидку поступает уже через несколько секунд пребывания на площадке. Вообще, бонусов здесь очень много. В разделе «Дисконт-центр» собраны товары, уценка для которых достигает 70%. Еще есть программа лояльности, акции, купоны.
Ассортимент товаров Askona
Проще всего получить от сайта Аскона купон со скидкой на матрасы. Ортопедические, детские, одно- и двуспальные, круглые, в скрутке — выбор очень разнообразный. Компания также предлагает:
кровати, диваны и кресла;
мебель для спальни;
подушки, одеяла, текстиль и одежду для сна;
товары для релакса и здоровья.
В отдельном разделе интернет-магазина Аскона собраны предложения для детей. Также компания предоставляет множество услуг, от доставки образцов тканей и тест-драйва матраса до сборки и постгарантийного обслуживания.
Акции и промокоды сайта Аскона
Получить от компании Аскона промокод, дающий гарантированную скидку или подарок, можно несколькими способами. Первый — зарегистрироваться на сайте или в приложении магазина. Купоны будут присылать в личный кабинет, на email или телефон. Второй вариант — принять участие в одной из местных акций. Если по ее условиям нужно активировать промокод Askona, покупку с дисконтом можно оформить и без регистрации.
Также компания предлагает бонусы через партнеров. Выпущенный сайтом Аскона купон всегда можно найти здесь. Все специальные предложения с этой страницы доступны бесплатно и без других дополнительных условий. Воспользоваться любым промокодом магазина Аскона можно прямо сейчас. Лучше не затягивать, ведь сроки акций ограничены.
На сайте и в приложении действует программа лояльности. Ее участники получают от компании Аскона право на скидку на постоянной основе. Достаточно делать покупки, принимать кэшбэк (5% от чека) и оплачивать бонусами до 20% от стоимости следующих заказов. При желании можно сгенерировать из баллов купон Аскона любого номинала и подарить его другу или знакомому.
Как активировать в магазине Аскона код на скидку
Выпущенный интернет-магазином Аскона купон не всегда содержит код. В таких случаях остается перейти на страницу специального предложения по ссылке и оформить заказ на выгодных условиях. Если промокод Askona присутствует, его нужно активировать дополнительно:
Выбрать подходящий купон Аскона.
Кликнуть по кнопке напротив, скопировать из предложения Аскона промокод.
Перейти в интернет-магазина Askona, отобрать товары в корзину.
Заполнить обязательные поля формы заявки.
В самом низу найти надпись «У меня есть промокод Askona», кликнуть по ней.
Вставить предоставленный магазином Аскона промокод в открывшейся строке и активировать его.
Скидка по промокоду сайта Аскона обычно не сочетается с другими специальными предложениями: баллами бонусной программы, дисконтом по распродаже или акции, покупкой в рассрочку.