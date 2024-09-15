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Промокоды Аскона (Askona) на Август 2024

Сегодня в магазине Аскона доступно 19 купонов.

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Дополнительная скидка до 15% при покупке постельного белья

Скидка по купону зависит от количества товаров: 10% при покупке 2х товаров, 12% - при покупке 3х, 15% - при покупке 4х.

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Защитные чехлы на матрас со скидкой 50%
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Скидки до 20% при покупке текстиля для кухни
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

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-10% дополнительно на подборку товаров
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Скидка 10% на матрасы GW и Serta
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Часто задаваемые вопросы про Аскона

Как получить скидку на матрас в Askona?

Всегда ли срабатывают специальные предложения Аскона?

Как часто обновляются купоны?

Что, кроме матрасов, можно купить в магазине?

Какие правила возврата товара?

Как оплачивать в Асконе?

Лучшие промокоды Аскона

Тип купона Описание Код
Промокод Дополнительная скидка 7% на покупки по купону JF4***
Скидка До 2.7% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Дополнительная скидка до 15% при покупке постельного белья не требуется
Скидка При заказе сборки и утилизации скидка 20% не требуется
Скидка До -90% на последние экземпляры не требуется
Скидка Купон на скидку до 80% на товары с ликвидации остатков не требуется
Скидка Бесплатная доставка: малогабаритный товар от 5000 рублей, крупногабаритный - от 100000 рублей не требуется
Скидка 90 дней на тест-драйв матрасов не требуется
Скидка Прямые диваны со скидками до 73% не требуется
Скидка Летняя коллекция кроватей со скидками до 70% не требуется

Аскона — инновационные матрасы, подушки, мебель

Компания Аскона предлагает матрасы, кровати, диваны, мебель и другие товары для дома. История фирмы началась в 1990 году, собственное производство запущено в 1998-м. Сегодня розничные магазины сети можно найти в большинстве регионов РФ. Официальный сайт принимает заказы круглосуточно, есть приложения для iOS и Android.

Посетителям интернет-магазина Аскона предложение на скидку поступает уже через несколько секунд пребывания на площадке. Вообще, бонусов здесь очень много. В разделе «Дисконт-центр» собраны товары, уценка для которых достигает 70%. Еще есть программа лояльности, акции, купоны.

Ассортимент товаров Askona

Проще всего получить от сайта Аскона купон со скидкой на матрасы. Ортопедические, детские, одно- и двуспальные, круглые, в скрутке — выбор очень разнообразный. Компания также предлагает:

  • кровати, диваны и кресла;

  • мебель для спальни;

  • подушки, одеяла, текстиль и одежду для сна;

  • товары для релакса и здоровья.

В отдельном разделе интернет-магазина Аскона собраны предложения для детей. Также компания предоставляет множество услуг, от доставки образцов тканей и тест-драйва матраса до сборки и постгарантийного обслуживания.

Акции и промокоды сайта Аскона

Получить от компании Аскона промокод, дающий гарантированную скидку или подарок, можно несколькими способами. Первый — зарегистрироваться на сайте или в приложении магазина. Купоны будут присылать в личный кабинет, на email или телефон. Второй вариант — принять участие в одной из местных акций. Если по ее условиям нужно активировать промокод Askona, покупку с дисконтом можно оформить и без регистрации.

Также компания предлагает бонусы через партнеров. Выпущенный сайтом Аскона купон всегда можно найти здесь. Все специальные предложения с этой страницы доступны бесплатно и без других дополнительных условий. Воспользоваться любым промокодом магазина Аскона можно прямо сейчас. Лучше не затягивать, ведь сроки акций ограничены.

На сайте и в приложении действует программа лояльности. Ее участники получают от компании Аскона право на скидку на постоянной основе. Достаточно делать покупки, принимать кэшбэк (5% от чека) и оплачивать бонусами до 20% от стоимости следующих заказов. При желании можно сгенерировать из баллов купон Аскона любого номинала и подарить его другу или знакомому.

Как активировать в магазине Аскона код на скидку

Выпущенный интернет-магазином Аскона купон не всегда содержит код. В таких случаях остается перейти на страницу специального предложения по ссылке и оформить заказ на выгодных условиях. Если промокод Askona присутствует, его нужно активировать дополнительно:

  1. Выбрать подходящий купон Аскона.

  2. Кликнуть по кнопке напротив, скопировать из предложения Аскона промокод.

  3. Перейти в интернет-магазина Askona, отобрать товары в корзину.

  1. Заполнить обязательные поля формы заявки.

  2. В самом низу найти надпись «У меня есть промокод Askona», кликнуть по ней.

  3. Вставить предоставленный магазином Аскона промокод в открывшейся строке и активировать его.

Скидка по промокоду сайта Аскона обычно не сочетается с другими специальными предложениями: баллами бонусной программы, дисконтом по распродаже или акции, покупкой в рассрочку.