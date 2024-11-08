Промокоды BurdaStyle (Бурда) на Август
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|Распродажа выкроек в Burda − скидки до 80%
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|Скидка
|Все акции и специальные предложения Burda
|не требуется
|Скидка
|Акция Burda: скидка 65% на девять комбо-курсов
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|Скидка
|Сентябрь в Бурда с новой порцией выгодных предложений!
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|Скидка
|Скидка 70% на онлайн-курсы в Burda
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