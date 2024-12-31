На сайте Грасс есть раздел, в котором собраны товары со скидкой. Чтобы сэкономить на первой покупке, не нужно даже искать бесплатные купоны. Достаточно заполнить корзину такими дисконтными предложениями. Пользователи сервиса оплаты покупок по частям «Подели» сегодня могут сэкономить еще 3%, если выберут этот способ расчета. Для юридических лиц действуют специальные предложения. Для бизнеса цены на отдельные товары снижают до 40%.

Постоянные клиенты, зарегистрировавшиеся на официальном сайте Грасс, получают гарантированный кэшбэк 5% по бонусной программе. Эти виртуальные рубли зачисляются на специальный счет и могут быть использованы для оплаты до 30% от чека. Баллы также дарят за регистрацию, написание отзывов, привлечение друзей и в честь дня рождения покупателя.

Еще один способ сэкономить — применить промокод Грасс. Можно подписаться на рассылку интернет-магазина, чтобы получать бесплатные купоны с кодом на электронную почту. Также компания распространяет такие специальные предложения через партнеров. На этой странице собраны все общедоступные промокоды для сайта Grass плюс эксклюзивные бонусы от продавца. Любой купон можно взять бесплатно и без регистрации на сервисе.