Промокоды Grass (Грасс) на Август 2024
Сегодня в магазине Grass доступно 13 купонов.
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Лучшие промокоды Grass
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|Описание
|Код
|Промокод
|Получи дополнительную скидку 3%
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|Бонусная система Grass: 500 бонусов в подарок при регистрации
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|Оставь отзыв и получи 50 баллов
|не требуется
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|Реферальная программа Grass: 500 бонусов за каждого приглашенного друга.
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|не требуется
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|5% кешбека с каждого оплаченного заказа.
|не требуется
|Скидка
|ПОДЕЛИ: Оплата заказов в 4 платежа
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|Бесплатная доставка заказов от 1,000 рублей
|не требуется
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|Не откладывай покупку, плати частями с Подели
|не требуется
Grass: все для домашней уборки и профессионального клининга
Компания Grass является ведущим российским производителем химических средств и оборудования для клининга. Магазины сети, история которой началась в 2003 году, работают во всех регионах страны. Сделать заказ можно и на официальном сайте. Если сумма чека превышает 1000 рублей, доставка бесплатная (только для физлиц и в пункты ТК Яндекс, посылки до 20 кг). Также в интернет-магазине Грасс действует бонусная программа, есть скидки по распродаже и промокодам.
Ассортимент автохимии и товаров для клининга в Грасс
Интернет-магазин Грасс предлагает огромный выбор товаров для домашнего и профессионального клининга. Основные категории:
бытовая химия;
экотовары;
автохимия и средства для детейлинга;
оборудование для автомоек;
средства для клининга гостиниц и других заведений;
моющие средства и оборудование для пищевой промышленности;
химия для бассейнов;
химия и товары для профессиональной прачечной и т. д.
Можно заказать химические средства на розлив. В продаже также есть фирменные подарочные наборы.
Как можно сэкономить на покупке в Грасс
На сайте Грасс есть раздел, в котором собраны товары со скидкой. Чтобы сэкономить на первой покупке, не нужно даже искать бесплатные купоны. Достаточно заполнить корзину такими дисконтными предложениями. Пользователи сервиса оплаты покупок по частям «Подели» сегодня могут сэкономить еще 3%, если выберут этот способ расчета. Для юридических лиц действуют специальные предложения. Для бизнеса цены на отдельные товары снижают до 40%.
Постоянные клиенты, зарегистрировавшиеся на официальном сайте Грасс, получают гарантированный кэшбэк 5% по бонусной программе. Эти виртуальные рубли зачисляются на специальный счет и могут быть использованы для оплаты до 30% от чека. Баллы также дарят за регистрацию, написание отзывов, привлечение друзей и в честь дня рождения покупателя.
Еще один способ сэкономить — применить промокод Грасс. Можно подписаться на рассылку интернет-магазина, чтобы получать бесплатные купоны с кодом на электронную почту. Также компания распространяет такие специальные предложения через партнеров. На этой странице собраны все общедоступные промокоды для сайта Grass плюс эксклюзивные бонусы от продавца. Любой купон можно взять бесплатно и без регистрации на сервисе.
Как активировать промокод на скидку в интернет-магазине компании Грасс
Промокодом называется содержащийся в купоне набор символов или слово. В некоторых предложениях он отсутствует. Это означает, что для получения подарка код не потребуется. Пользователь по ссылке попадает на страницу акции или конкретного дисконтного товара и может сразу сделать покупку на выгодных условиях. Купоны с кодом требуют дополнительной активации:
Скопировать промокод Грасс с этой страницы или записать его.
Перейти в интернет-магазин Грасс.
Выбрать товары.
Ввести код купона в разделе корзины «Промокод на скидку» и активировать.
Приступить к оформлению заказа.
Начисление бонусных баллов не распространяется на товары, при оплате которых применялся промокод Грасс. С другими акциями магазина купоны обычно тоже не сочетаются, но это зависит от условий конкретных предложений. Код отклонят, если нарушено хотя бы одно условие акции: минимальная сумма чека, конкретная категория или товар и т. п. При вводе комбинации вручную важно избежать лишних пробелов и вписать буквы в правильном регистре. Нельзя также забывать о том, что у каждого купона ограниченный срок действия.