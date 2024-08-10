Промокоды Точилка Жук (Tochilkazhuk) на Август
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Интернет-магазин Точилка Жук — все для заточки ножей
Интернет-магазин Точилка Жук — это онлайн-площадка, где можно найти все для заточки ножей, ножниц, клинков и других режущих инструментов. Брендовая продукция Точилка Жук — ручная работа от профессионалов своего дела. Приоритетами в работе компании с 2016 года являются качество выпускаемых товаров, нестандартный подход к работе и любовь к своему делу. В рамках программ лояльности клиенты tochilkazhuk.ru могут стать участниками бонусной системы скидок или получить дисконт по промокоду.
Доставка заказов осуществляется по всей стране любой из курьерских служб или транспортных компаний. При единовременном заказе от 7000 рублей посылка отправляется клиенту бесплатно до пункта выдачи курьерской службы. Отследить свой заказ можно по трекинговому коду, который присваивается каждой отправленной посылке.
Ассортимент товаров сайта Точилка Жук
В ассортименте магазина Точилка Жук можно найти непосредственно саму точилку жук, аксессуары к ней, наборы для заточки и запасные детали. Среди прочих товаров: бруски для точилок, пасты для доводки, товары для выравнивания брусков, органайзеры для хранения ножей, ножниц и прочая тематическая продукция для ухода, обслуживания и хранения режущего инструмента.
В отдельной категории каталога собраны новинки и товары со скидками. У тех, кто не знаком с продукцией бренда, есть возможность детально изучить нужный товар по детальным видеообзорам.
Акции и промокоды магазина Точилка Жук
Для клиентов компании разработана система поощрений и скидок:
бонусная программа: с каждой покупки на бонусный счет клиента начисляется кэшбэк от 3 до 10%, которым можно рассчитываться за последующие покупки. Бонусы также начисляются за социальную активность (репосты, отзывы, рекомендации), ко дню рождения и при юбилейных покупках;
раздел скидок: собраны все актуальные акции с дисконтом от 5%;
промокоды на интернет-заказы: могут давать скидку на определенный товар или услугу. Чтобы воспользоваться дисконтом, необходимо выполнить условия акции, в рамках которой выпущен этот купон.
Как получить скидку по промокоду на сайте
Актуальные промокоды гарантируют скидку при оформлении заказа на сайте. Чтобы ее получить, необходимо:
Из списка действующих акций от магазина Точилка Жук, собранных на этой странице, выбрать ту, которая подходит под цели вашей покупки.
Кликнуть на купон акции, чтобы промокод скопировался в буфер обмена.
Вернуться на сайт tochilkazhuk.ru и сложить в корзину товары, соответствующие условиям акции.
Перейти к оплате заказа: на странице корзины активировать поле для ввода промокода.
В появившееся окно вставить скопированный код и применить скидку.
После подсчета итога корзины указать данные для доставки и выбрать способ оплаты.
Обратите внимание, что действие промокода ограничено сроками проведения акции и наличием акционного товара. Скидка будет засчитана, если купон еще не был активирован и срок его действия не истек. Мы регулярно обновляем акционные предложения, чтобы пользователи имели доступ к актуальным скидкам на сайте компании. Перед покупкой в tochilkazhuk.ru заходите на эту страницу, чтобы не упустить выгодное предложение от магазина на покупку точилок или аксессуаров для ваших режущих инструментов.