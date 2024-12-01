Промокоды Искусница (Iskusnica) на Август
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Подробнее о магазине материалов для рукоделия Искусница
Компания Искусница — это сеть магазинов с продуктами для рукоделия и других видов творчества. Она работает с 2005 года и предлагает широкий выбор товаров для декоративно-прикладного искусства. В каталоге интернет-магазина представлена продукция для вышивания, шитья, плетения из бисера, вязания, изготовления бижутерии и других ручных работ. Купить ее с доставкой по РФ можно, оформив заказ онлайн.
Помимо широкого ассортимента позиций в каталоге, интернет-магазин привлекает интересными специальными предложениями. В рамках акций, распродаж и других промомероприятий купить товары для рукоделия можно по выгодным ценам. Дополнительную экономию позволяют получить промокоды компании. Найти купоны на скидку всегда можно на этой странице.
Ассортимент товаров в интернет-магазине Искусница
В каталоге товаров интернет-магазина представлен широкий ассортимент материалов для рукоделия. В нем представлены тысячи товаров:
для вязания;
вышивания;
шитья и рукоделия;
бисероплетения;
изготовления кукол;
создания бижутерии;
флористики.
Кроме перечисленного, в интернет-магазине можно купить нитки, ткани, фурнитуру, канцтовары, расходные материалы, средства индивидуальной защиты. Ассортимент постоянно обновляется и пополняется новыми продуктами.
Акции и специальные предложения магазина Искусница
Акции в интернет-магазине проходят постоянно. Найти товары, участвующие в распродаже на данный момент, можно в специальном разделе «Скидки» каталога компании. Там собраны все актуальные дисконтные предложения компании, доступные на общих условиях.
Магазин регулярно предлагает скидки, действующие ограниченный период времени. Дисконт может распространяться на избранные категории продукции, товары отдельных брендов, складские остатки, тематические наборы. Дополнительный дисконт 3% предоставляется в случае оплаты онлайн на сайте. Заказы от 5 тыс. рублей доставляются бесплатно.
В магазине Искусница на постоянной основе действует программа лояльности. Обладатели накопительных дисконтных карт получают скидки, размер которых зависит от общей суммы покупок за все время. Они могут достигать 5, 10 или 15%. Чтобы оформить карту, нужно сделать заказ на сумму от 2 тыс. рублей, купить ее в магазине за 100 рублей или получить бесплатно в рамках акций.
Как использовать в магазине Искусница промокод для получения дисконта
Некоторые виды дисконта доступны только при использовании промокодов. Чтобы применить в магазине Искусница купон на скидку, нужно:
Найти акцию на странице и скопировать код из ее описания.
Перейти в интернет-магазин для поиска нужных товаров.
Добавить выбранные товары в корзину и перейти в нее для оформления заявки.
На странице заказа вставить опубликованный магазином Искусница код на скидку.
Применить купон, и скидка будет активирована.
После применения промокода стоимость товаров в корзине снизится, и можно переходить к оформлению. Для этого следует указать адрес доставки, выбрать адрес и способ оплаты. Поддерживается расчет онлайн, наложенный платеж и безналичный перевод (для бизнеса).