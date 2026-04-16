Хобби-гипермаркет «Леонардо» — первая в России специализированная розничная сеть, объединившая под одной крышей товары для большинства видов творчества и ручного труда. Сеть начала работу в 2007 году и с тех пор последовательно расширяла присутствие: к концу 2025 года в ней насчитывалось 130 магазинов — 124 в России и по 3 в Беларуси и Казахстане. Площадь каждого гипермаркета позволяет разместить десятки тысяч товарных наименований в удобном зонированном пространстве.

Наряду с офлайн-сетью активно работает интернет-магазин на сайте leonardo.ru: здесь доступен тот же широкий каталог с возможностью доставки курьером, Почтой России или самовывозом из ближайшего магазина. Именно онлайн-формат открывает доступ к промокодам, купонам и эксклюзивным скидочным предложениям, недоступным в розничных точках.

Сеть регулярно обновляет акционные предложения: запускает сезонные распродажи, недели скидок на отдельные категории, специальные предложения для держателей карт лояльности. Всё это делает «Леонардо» выгодным местом для тех, кто серьёзно занимается творчеством и заинтересован в экономии без ущерба для качества материалов.