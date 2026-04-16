Каждый понедельник с 10:00 до 13:00 в офлайн-магазинах сети действует акция «Счастливые часы»: скидка 10% для определённых категорий покупателей (пенсионеры, студенты художественных направлений, члены Союза художников и другие) при предъявлении подтверждающего документа.
Промокоды Леонардо на Сентябрь
Сегодня в магазине Леонардо доступно 23 купонов.
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
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Часто задаваемые вопросы про Леонардо
Как работает скидка по понедельникам в Леонардо?
Можно ли получить промокод на первый заказ без регистрации?
Нет — для применения промокода на первый заказ потребуется создать аккаунт на leonardo.ru, так как система отслеживает историю заказов по учётной записи.
Есть ли у «Леонардо» промокоды на конкретные категории товаров?
Да. Регулярно выходят купоны на живопись, пряжу, наборы для вышивания, настольные игры и другие категории — со скидками от 5% до 30%.
Сколько промокодов можно использовать за один заказ?
Как правило, к одному заказу можно применить только один промокод магазина Леонардо.
Где хранятся начисленные бонусы и скидки по карте?
Накопления отображаются в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «Леонардо». Новый процент скидки после пополнения накоплений становится доступен на следующий день.
Лучшие промокоды Леонардо
|Тип
|Описание
|Код
|Скидка
|Подарок
|не требуется
|Промокод
|Скидка 20% на онлайн-заказ товаров из подборки от 5000 рублей
|РОД***
|Промокод
|-20% для родительских комитетов при покупке товаров для творчества
|РОД***
|Скидка
|Распродажа канцтоваров со скидками до 70%
|не требуется
|Скидка
|Письменные принадлежности с выгодой до 80%
|не требуется
|Скидка
|Инструменты для вязания дешевле на 67%
|не требуется
|Скидка
|Экономия до 59% при покупке товаров для хобби и творчества
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 57% на развивающие игры
|не требуется
|Скидка
|Мега-скидка до 50% на секретные боксы
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 50% на фломастеры
|не требуется
Информация о магазине Леонардо
Хобби-гипермаркет «Леонардо» — первая в России специализированная розничная сеть, объединившая под одной крышей товары для большинства видов творчества и ручного труда. Сеть начала работу в 2007 году и с тех пор последовательно расширяла присутствие: к концу 2025 года в ней насчитывалось 130 магазинов — 124 в России и по 3 в Беларуси и Казахстане. Площадь каждого гипермаркета позволяет разместить десятки тысяч товарных наименований в удобном зонированном пространстве.
Наряду с офлайн-сетью активно работает интернет-магазин на сайте leonardo.ru: здесь доступен тот же широкий каталог с возможностью доставки курьером, Почтой России или самовывозом из ближайшего магазина. Именно онлайн-формат открывает доступ к промокодам, купонам и эксклюзивным скидочным предложениям, недоступным в розничных точках.
Сеть регулярно обновляет акционные предложения: запускает сезонные распродажи, недели скидок на отдельные категории, специальные предложения для держателей карт лояльности. Всё это делает «Леонардо» выгодным местом для тех, кто серьёзно занимается творчеством и заинтересован в экономии без ущерба для качества материалов.
Ассортимент в магазине Леонардо
В «Леонардо» собраны товары для десятков направлений хобби и творчества — от академической живописи до современного скрапбукинга. Ассортимент насчитывает свыше 20 000 наименований от отечественных и зарубежных брендов.
Ключевые товарные категории:
Живопись и рисование: акриловые, масляные, акварельные краски, кисти, холсты, бумага
Вязание и шитьё: пряжа, нитки, спицы, крючки, ткани, швейные аксессуары
Наборы для творчества: картины по номерам, алмазная мозаика, наборы для лепки
Вышивка: наборы с канвой и нитками, пяльцы, аксессуары
Декор и скрапбукинг: бумага, штампы, ленты, декоративные элементы
Настольные игры и головоломки от ведущих производителей
Товары для детского творчества: пластилин, краски, аппликации
Мастер-классы: онлайн-занятия и очные форматы
В рамках регулярных акций скидка может достигать 30–50% на отдельные категории — например, наборы для вышивания, пряжу или настольные игры. Следить за актуальными предложениями удобно через сайт или мобильное приложение.
Как активировать промокод Леонардо
Применить промокод в интернет-магазине «Леонардо» можно буквально за одну минуту — интерфейс сайта интуитивно понятен. Промокод на первый заказ в интернет-магазине активируется так же, как и любой другой купон.
Пошаговая инструкция:
Откройте сайт leonardo.ru и авторизуйтесь или зарегистрируйтесь (для новых пользователей).
Наполните корзину товарами, которые вас интересуют.
Перейдите в раздел «Корзина».
Найдите поле для ввода промокода — оно расположено под списком товаров.
Введите промокод без пробелов, строго в том регистре, в котором он указан.
Нажмите «Применить» или «Активировать».
Проверьте, что в итоговой сумме отражена скидка.
Завершите оформление, указав адрес доставки и способ оплаты.
Купоны Леонардо, как правило, имеют ограниченный срок действия и предназначены для использования только в онлайн-магазине. Если вы планируете использовать промокод на первый заказ — убедитесь, что ранее не совершали покупок в этом аккаунте.
Почему промокод Леонардо не работает и что проверить
Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:
- Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
- Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
- В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
- Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
- Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
- Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
- Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
- Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.
Статистика купонов Леонардо на 13.09.2026
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