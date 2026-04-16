Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Категории Блог
Распродажи

Промокоды Леонардо на Сентябрь

Сегодня в магазине Леонардо доступно 23 купонов.

Фильтры
Актуальные сегодня 23
Промокод 2
Скидка 20
Проверено 5
Подарок
20%
Промокод
Проверено
Скидка 20% на онлайн-заказ товаров из подборки от 5000 рублей
Действует доДо 30.09.2026
Показать промокод
Условия
20%
Промокод
Проверено
-20% для родительских комитетов при покупке товаров для творчества
Действует доДо 16.09.2026
Применили 4 раза
Показать промокод
Условия
70%
Скидка
Проверено
Распродажа канцтоваров со скидками до 70%
Действует доДо 15.09.2026
Применили 1 раз
Использовать Скидку
80%
Скидка
Проверено
Письменные принадлежности с выгодой до 80%
Действует доДо 23.09.2026
Применили 4 раза
Использовать Скидку
67%
Скидка
Проверено
Инструменты для вязания дешевле на 67%
Действует доДо 23.09.2026
Применили 1 раз
Использовать Скидку
59%
Скидка
Экономия до 59% при покупке товаров для хобби и творчества
Действует доДо 23.09.2026
Применили 31 раз
Использовать Скидку
57%
Скидка
Скидка до 57% на развивающие игры
Действует доДо 23.09.2026
Применили 1 раз
Использовать Скидку
50%
Скидка
Мега-скидка до 50% на секретные боксы
Действует доДо 07.10.2026
Использовать Скидку
50%
Скидка
Скидка до 50% на фломастеры
Действует доДо 20.09.2026
Использовать Скидку
49%
Скидка
До -49% на конструкторы
Действует доДо 23.09.2026
Применили 1 раз
Использовать Скидку
25%
Скидка
Скидки до 25% на наборы настольных игр «Эврикус»
Действует доДо 23.12.2026
Использовать Скидку
20%
Скидка
Собирай комбо и получай скидки от 10% до 20%
Действует доДо 15.09.2026
Использовать Скидку
Скидка
Набор обложек за 1 копейку при покупке тетрадей «Светоч» на сумму от 800 рублей
Действует доДо 15.09.2026
Использовать Скидку
7%
Скидка
Кешбэк до 7% за каждую покупку
Действует доДо 23.12.2026
Применили 6 раз
Использовать Скидку
%
Скидка
Оплачивайте баллами 15 - 20% от покупки
Действует доДо 23.12.2026
Применили 2 раза
Использовать Скидку
69Р
Скидка
Приспособления для вышивания от 69 рублей
Действует доДо 23.09.2026
Использовать Скидку
15500Р
Скидка
Швейные машины от 15 500 рублей
Действует доДо 23.09.2026
Использовать Скидку
Скидка
Дарим 200 баллов в День рождения!
Действует доДо 23.12.2026
Применили 13 раз
Использовать Скидку
Скидка
Оставь отзыв и получи 50 баллов
Действует доДо 23.12.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Все акции и скидки на одной странице
Действует доДо 23.12.2026
Применили 4 раза
Использовать Скидку
%
Скидка
Электронные подарочные сертификаты до 5000 рублей
Действует доДо 23.12.2026
Использовать Скидку
%
Скидка
Бесплатные каталоги для всех!
Действует доДо 23.12.2026
Использовать Скидку

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

20%
-20% на товары серии Живопись и 5% на все остальные товары в чеке
Применили 17 раз
Показать промокод
35%
Скидка 35% на раздел "ЗАКРЫТАЯ РАСПРОДАЖА"
Применили 25 раз
Показать промокод
20%
Скидка 20% на товары серии Живопись и 5% на все остальные товары в чеке
Применили 29 раз
Показать промокод
Условия
35%
Скидка 35% на раздел "Закрытая Распродажа"
Применили 30 раз
Показать промокод

Похожие магазины

Все Инструменты
Все Инструменты
39 активных предложений
Столплит
Столплит
21 активное предложение
Hoff
Hoff
36 активных предложений
МаксидоМ
МаксидоМ
21 активное предложение
Стройландия
Стройландия
26 активных предложений
АКСОН
АКСОН
36 активных предложений
Петрович
Петрович
20 активных предложений
Твой Дом
Твой Дом
13 активных предложений
Цвет Диванов
Цвет Диванов
30 активных предложений
Grohe
Grohe
28 активных предложений
Ormatek
Ormatek
12 активных предложений
Gipfel
Gipfel
16 активных предложений
Улыбка радуги
Улыбка радуги
34 активных предложения
Много мебели
Много мебели
25 активных предложений
Lazurit
Lazurit
20 активных предложений
Cozy home
Cozy home
21 активное предложение
Yourroom
Yourroom
20 активных предложений
Сантехмолл
Сантехмолл
13 активных предложений
Лю.ру
Лю.ру
6 активных предложений
Грузовичкоф
Грузовичкоф
1 активное предложение
Первый Гипермаркет Мебели
Первый Гипермаркет Мебели
13 активных предложений
Бигам
Бигам
34 активных предложения
Домовенок
Домовенок
17 активных предложений
Мебель 169
Мебель 169
Диван Босс
Диван Босс
12 активных предложений
ВамСвет
ВамСвет
25 активных предложений
Cook House
Cook House
12 активных предложений
Евродом
Евродом
6 активных предложений
Дивайн Лайт
Дивайн Лайт
12 активных предложений
Мебелидоманет
Мебелидоманет
12 активных предложений
Svetodom
Svetodom
24 активных предложения
Mebel-Top
Mebel-Top
13 активных предложений
Волли Толли
Волли Толли
14 активных предложений
Вольт Маркет
Вольт Маркет
26 активных предложений

Часто задаваемые вопросы про Леонардо

Как работает скидка по понедельникам в Леонардо?

Каждый понедельник с 10:00 до 13:00 в офлайн-магазинах сети действует акция «Счастливые часы»: скидка 10% для определённых категорий покупателей (пенсионеры, студенты художественных направлений, члены Союза художников и другие) при предъявлении подтверждающего документа.

Можно ли получить промокод на первый заказ без регистрации?

Нет — для применения промокода на первый заказ потребуется создать аккаунт на leonardo.ru, так как система отслеживает историю заказов по учётной записи.

Есть ли у «Леонардо» промокоды на конкретные категории товаров?

Да. Регулярно выходят купоны на живопись, пряжу, наборы для вышивания, настольные игры и другие категории — со скидками от 5% до 30%.

Сколько промокодов можно использовать за один заказ?

Как правило, к одному заказу можно применить только один промокод магазина Леонардо.

Где хранятся начисленные бонусы и скидки по карте?

Накопления отображаются в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «Леонардо». Новый процент скидки после пополнения накоплений становится доступен на следующий день.

Лучшие промокоды Леонардо

Тип Описание Код
СкидкаПодарокне требуется
ПромокодСкидка 20% на онлайн-заказ товаров из подборки от 5000 рублейРОД***
Промокод-20% для родительских комитетов при покупке товаров для творчестваРОД***
СкидкаРаспродажа канцтоваров со скидками до 70%не требуется
СкидкаПисьменные принадлежности с выгодой до 80%не требуется
СкидкаИнструменты для вязания дешевле на 67%не требуется
СкидкаЭкономия до 59% при покупке товаров для хобби и творчестване требуется
СкидкаСкидка до 57% на развивающие игрыне требуется
СкидкаМега-скидка до 50% на секретные боксыне требуется
СкидкаСкидка до 50% на фломастерыне требуется

Информация о магазине Леонардо

Хобби-гипермаркет «Леонардо» — первая в России специализированная розничная сеть, объединившая под одной крышей товары для большинства видов творчества и ручного труда. Сеть начала работу в 2007 году и с тех пор последовательно расширяла присутствие: к концу 2025 года в ней насчитывалось 130 магазинов — 124 в России и по 3 в Беларуси и Казахстане. Площадь каждого гипермаркета позволяет разместить десятки тысяч товарных наименований в удобном зонированном пространстве.

промокод леонардо

Наряду с офлайн-сетью активно работает интернет-магазин на сайте leonardo.ru: здесь доступен тот же широкий каталог с возможностью доставки курьером, Почтой России или самовывозом из ближайшего магазина. Именно онлайн-формат открывает доступ к промокодам, купонам и эксклюзивным скидочным предложениям, недоступным в розничных точках.

Сеть регулярно обновляет акционные предложения: запускает сезонные распродажи, недели скидок на отдельные категории, специальные предложения для держателей карт лояльности. Всё это делает «Леонардо» выгодным местом для тех, кто серьёзно занимается творчеством и заинтересован в экономии без ущерба для качества материалов.

Ассортимент в магазине Леонардо

В «Леонардо» собраны товары для десятков направлений хобби и творчества — от академической живописи до современного скрапбукинга. Ассортимент насчитывает свыше 20 000 наименований от отечественных и зарубежных брендов.

промокод леонардо

Ключевые товарные категории:

  • Живопись и рисование: акриловые, масляные, акварельные краски, кисти, холсты, бумага

  • Вязание и шитьё: пряжа, нитки, спицы, крючки, ткани, швейные аксессуары

  • Наборы для творчества: картины по номерам, алмазная мозаика, наборы для лепки

  • Вышивка: наборы с канвой и нитками, пяльцы, аксессуары

  • Декор и скрапбукинг: бумага, штампы, ленты, декоративные элементы

  • Настольные игры и головоломки от ведущих производителей

  • Товары для детского творчества: пластилин, краски, аппликации

  • Мастер-классы: онлайн-занятия и очные форматы

В рамках регулярных акций скидка может достигать 30–50% на отдельные категории — например, наборы для вышивания, пряжу или настольные игры. Следить за актуальными предложениями удобно через сайт или мобильное приложение.

Как активировать промокод Леонардо

Применить промокод в интернет-магазине «Леонардо» можно буквально за одну минуту — интерфейс сайта интуитивно понятен. Промокод на первый заказ в интернет-магазине активируется так же, как и любой другой купон.

Пошаговая инструкция:

  1. Откройте сайт leonardo.ru и авторизуйтесь или зарегистрируйтесь (для новых пользователей).

  2. Наполните корзину товарами, которые вас интересуют.

  3. Перейдите в раздел «Корзина».

  4. Найдите поле для ввода промокода — оно расположено под списком товаров.

    промокод леонардо

  5. Введите промокод без пробелов, строго в том регистре, в котором он указан.

  6. Нажмите «Применить» или «Активировать».

  7. Проверьте, что в итоговой сумме отражена скидка.

  8. Завершите оформление, указав адрес доставки и способ оплаты.

Купоны Леонардо, как правило, имеют ограниченный срок действия и предназначены для использования только в онлайн-магазине. Если вы планируете использовать промокод на первый заказ — убедитесь, что ранее не совершали покупок в этом аккаунте.

Почему промокод Леонардо не работает и что проверить

Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:

  1. Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
  2. Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
  3. В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
  4. Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
  5. Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
  6. Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
  7. Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
  8. Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.

Статистика купонов Леонардо на 13.09.2026

        
          {
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Dataset",
  "@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/leonardo#dataset",
  "url": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/leonardo",
  "name": "Статистика купонов Леонардо (Сентябрь 2026)",
  "alternateName": "Леонардо Coupon Statistics (September 2026)",
  "description": "23 активных промокодов и купонов Леонардо по данным на 13.09.2026; 5 проверены за последние 24 часа; лучшая скидка — «20%».",
  "creator": {
    "@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/#organization"
  },
  "creditText": "По данным Hi-Tech Промокоды, https://promocodes.hi-tech.mail.ru/leonardo, данные на 13.09.2026",
  "temporalCoverage": "2026-09-13",
  "measurementTechnique": "Ежедневная автоматическая и ручная проверка промокодов редакцией Hi-Tech Промокоды",
  "license": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/terms-of-use",
  "isAccessibleForFree": true,
  "about": [
    {
      "@type": "Thing",
      "name": "Промокоды"
    },
    {
      "@type": "Thing",
      "name": "Леонардо"
    },
    {
      "@type": "Thing",
      "name": "Скидки"
    }
  ],
  "variableMeasured": [
    {
      "@type": "PropertyValue",
      "name": "Активных промокодов и купонов Леонардо",
      "value": "23",
      "description": "На странице Леонардо представлено 23 активных промокодов и купонов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
    },
    {
      "@type": "PropertyValue",
      "name": "Промокодов проверено за 24 часа",
      "value": "5",
      "description": "5 из 23 купонов Леонардо прошли проверку в течение последних 24 часов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
    },
    {
      "@type": "PropertyValue",
      "name": "Максимальная скидка по промокоду",
      "value": "20%",
      "description": "Максимальная скидка по промокоду Леонардо на Сентябрь 2026: 20%; проверено 13.09.2026."
    },
    {
      "@type": "PropertyValue",
      "name": "Количество промокодов",
      "value": "2",
      "description": "Из 23 купонов Леонардо 2 — промокоды по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
    },
    {
      "@type": "PropertyValue",
      "name": "Количество применений топ-промокода",
      "value": "0",
      "description": "Промокод «20%» применили 0 раз по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
    },
    {
      "@type": "PropertyValue",
      "name": "Рейтинг магазина по оценкам пользователей",
      "value": "5 из 5 (71 оценок)",
      "description": "Средняя оценка магазина Леонардо — 5 из 5 на основе 71 оценок пользователей по данным виджета на странице на 13.09.2026."
    }
  ]
}