Сайт Золотое Яблоко — это интернет-магазин популярной розничной сети, специализирующейся на продажах парфюмерно-косметической продукции. Компания была основана в 1996 году. Сегодня она является одним из крупнейших продавцов страны в своем сегменте. Розничные магазины под брендами Золотое Яблоко и AppleBox работают в 17 городах России.

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