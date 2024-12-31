Промокоды Золотое яблоко (Goldapple) на Август
Сегодня в магазине Золотое яблоко доступно 43 купонов.
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Скидка не суммируется на товары со скидками по акциям. Не распространяется на подарочные карты и наборы с артикулами: CHRCBP, 24-13, 24-14, 24-15, 24-16, 24-17, 24-18, 24-19, 24-20, 24-21. Бонусы не начисляются. Суммируется с акцией с подарком.
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Золотое Яблоко — товары для дома, красоты и здоровья
Сайт Золотое Яблоко — это интернет-магазин популярной розничной сети, специализирующейся на продажах парфюмерно-косметической продукции. Компания была основана в 1996 году. Сегодня она является одним из крупнейших продавцов страны в своем сегменте. Розничные магазины под брендами Золотое Яблоко и AppleBox работают в 17 городах России.
Желающие сделать заказ через интернет могут сделать это на официальном сайте goldapple.ru или в приложении для мобильного. На многие товары распространяются скидки по распродажам, акциям и программе лояльности. Для получения дополнительного дисконта и подарков можно использовать промокоды из купонов, бесплатно распространяемых в сети.
Что предлагает Золотое Яблоко: ассортимент сайта
В интернет-магазине goldapple.ru продают всевозможные средства ухода за собой: косметику, парфюмерию, товары для здоровья. Большинство предложений ориентировано на женщин, но хватает интересных продуктов и для мужчин. В отдельной категории выставлены детские товары. Кроме парфюмерно-косметической и аптечной продукции, через интернет можно купить:
одежду и аксессуары;
нижнее белье;
технику;
товары для занятий спортом;
корм и аксессуары для животных;
канцелярские принадлежности, книги, настольные игры;
другие товары для дома.
Посетителям интернет-магазина доступно более 60 000 позиций от примерно 1500 брендов.
Акции и промокоды в Золотом Яблоке
Получить скидку от магазина goldapple.ru очень просто. Даже промокод для этого не понадобится. Достаточно зайти на сайт или в приложение Золотого Яблока и открыть любую из страниц: «Акции», «Клиентские дни», «Товары недели» или «Скидки до -50%». Там собраны специальные предложения, гарантирующие дисконт или другой подарок.
Постоянных клиентов компании Золотое Яблоко официальный интернет-магазин регулярно поощряет бонусами в рамках программы лояльности. Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте goldapple.ru. Покупатель получает накопительную дисконтную карту с гарантией скидки от 10% до 25%. При каждом заказе он зарабатывает баллы, которыми можно частично оплачивать следующие покупки (вместе с дисконтом по карте — до 25% чека).
Еще есть возможность применить промокод из бесплатного купона. Компания распространяет такие предложения через интернет: электронную рассылку, свои каналы в соцсетях, площадки партнеров. На этой странице тоже можно найти актуальные промокоды для сайта goldapple.ru.
Как применить промокод на скидку на сайте goldapple.ru
Если внутри купона есть промокод на скидку, нужно сообщить его при оформлении покупки. Для начала нужно внимательно изучить условия предложений, выбрать подходящее и скопировать комбинацию. Дальнейшие действия:
Выбрать товары на сайте сети Золотое Яблоко.
Открыть корзину для оформления покупки.
Вставить или вписать код в строке «Введите промокод».
Зафиксировать скидку и начать оформлять заказ.
Авторизоваться или продолжить покупку как гость.
Указать промокод в поле над ценой, если пропустили возможность на первом этапе.
Промокоды в Золотом Яблоке обычно не сочетаются с другими акциями, но это правило действует не всегда.