Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Davines

Промокоды Davines (Давинес) на Август

Сегодня в магазине Davines доступно 7 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
%
Промокод
Скидка 5% от любой суммы заказа!
Действует до До 1.3.2025
Применили 86 раз
Показать код
%
Promoland Davines
%
Акция
Выгодные наборы!
Действует до До 1.3.2025
Применили 4 раза
Использовать скидку
%
%
Акция
Скидка 5% при оплате заказа online!
Действует до До 1.3.2025
Применили 12 раз
Использовать скидку
%
Акция
При сумме заказа от 6000 ₽ доставка бесплатная
Действует до До 1.2.2025
Применили 1 раз
Использовать скидку
Акция
NOUNOU travel питательный шампунь для поврежденных и ломких волос в подарок при покупке от 4000р
Действует до До 1.3.2025
Применили 11 раз
Использовать скидку
%
Акция
Продукты по ценам 2021 года
Действует до До 1.3.2025
Применили 13 раз
Использовать скидку
%

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

%
Промокод
Скидка 5% от любой суммы заказа!
Действует до До 7.11.2023
Применили 19 раз
Показать код
%
%
Акция
До 4.8% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей.
Действует до До 29.5.2024
Использовать скидку
%
%
Акция
Скидка 10% на все!
Действует до До 8.3.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
%
Акция
При покупке 2 любых продуктов (в том числе новинки LOVE для тела) — косметичка и стикерпак в подарок
Действует до До 29.2.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
%
Акция
Скидка 5% при оплате заказа online!
Действует до До 7.11.2023
Применили 1 раз
Использовать скидку
%

Похожие магазины

Erborian
Foam
Иль де ботэ
Подружка
Pharmacosmetica.ru
NewBeautyBox
РИВ ГОШ
Teana
BBcream
9 монахов
Созвездие красоты
Professional Hair
Yves Rocher
ЛЭТУАЛЬ
The Body Shop
Foreo
Mixit
Socolor
Randewoo
Золотое яблоко
Evita
Sephora
Beauty Patches
Beloris
Adria
KRASOTKAPRO
Elemis
KIKO MILANO
Галерея косметики
Pompadoo
Shophair
Vichy
La Roche Posay
Аравия
Beauty Discount
MAKnails
Aroma-butik
Loccitane

Часто задаваемые вопросы про Davines

Где взять промокод для Davines?

Как воспользоваться промокодом на скидку?

Какие предложения актуальны у Davines | Август?

Зачем использовать промокоды в магазине Davines?

Как часто появляются новые промокоды?

Лучшие промокоды Davines

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 5% от любой суммы заказа! ADM***
Промокод Promoland Davines СКИ***
Скидка Выгодные наборы! не требуется
Скидка Скидка 5% при оплате заказа online! не требуется
Скидка При сумме заказа от 6000 ₽ доставка бесплатная не требуется
Скидка NOUNOU travel питательный шампунь для поврежденных и ломких волос в подарок при покупке от 4000р не требуется
Скидка Продукты по ценам 2021 года не требуется

Интернет-магазин Davines: натуральная косметика из Италии

Компания Davines — итальянский производитель косметики и средств ухода. Все ее продукты изготавливаются из натуральных компонентов в строгом соответствии с современными экологическим стандартами, поэтому речь идет практически о штучном товаре. Продажи осуществляются через сеть фирменных магазинов и салонов красоты, а также официальный сайт бренда.

Элитный продукт не может стоить дешево, но компания постоянно предлагает скидки по акциям. Если сумма заказа превышает 6000 рублей, предоставляется бесплатная доставка. Дополнительный дисконт может принести промокод Davines. Интернет-магазин регулярно выпускает скидочные купоны для привлечения клиентов.

Ассортимент товаров на сайте Davines

Компания Давинес предлагает следующие категории товаров:

  • шампуни;

  • маски для волос;

  • кондиционеры;

  • лосьоны и сыворотки;

  • спреи;

  • средства ухода за лицом и телом;

  • наборы;

  • косметику для путешествий.

Бренд ориентирован на женскую аудиторию, но есть здесь и товары для мужчин. Это премиальная итальянская косметика для ухода за кожей, усами и бородой, а также средства для бритья.

Акции магазина Davines

Действующие специальные предложения интернет-магазина Давинес собраны на странице «Акции». В разделе «Сохраняем цены» доступны товары, стоимость которых не менялась с 2021 года. В категории «Выгодные наборы» можно найти расширенные наборы итальянской косметики. К стандартной комплектации добавляется подарок в виде бесплатного продукта. Акция «Ограниченный срок годности» позволяет со скидкой купить товары, срок годности которых истекает через несколько месяцев.

Дополнительный дисконт становится доступен в процессе оформления покупки на сайте Davines. При расчете банковской картой онлайн магазин снижает сумму чека на 5%. Почта России и ряд других транспортных компаний доставляют заказы только при условии полной предоплаты, поэтому часто дисконт неминуем. Можно получить бесплатную доставку, заполнив корзину товарами на сумму от 6000 рублей. Еще один эффективный способ экономии — промокод Davines, активация которого означает снижение цены или другой подарок.

Как активировать промокод на сайте Давинес

Компания Давинес регулярно выпускает бесплатные купоны, распространяя их через свои каналы и площадки партнеров. На этой странице можно найти все специальные предложения интернет-магазина, актуальные сегодня. Если внутри купона есть промокод, нужно его активировать. Схема очень простая:

  1. Выбрать купон и скопировать код.

  2. Перейти по ссылке на сайт Davines.

  3. Заполнить корзину товарами и приступить к оформлению заказа.

  4. Ввести код в поле напротив надписи «У Вас есть промокод?» и нажать применить.

  5. Получить скидку и продолжить покупку.

Таким же образом можно активировать подарочный сертификат. Компания предлагает карты номиналом 5000, 10 000 и 15 000 рублей. На обратной стороне у них прописан промокод Davines, который нужно ввести при оплате покупки. Если купон не содержит кода, специальное предложение станет доступным сразу после перехода на страницу акции по ссылке. Останется лишь оформить сделку на выгодных условиях.