Компания Davines — итальянский производитель косметики и средств ухода. Все ее продукты изготавливаются из натуральных компонентов в строгом соответствии с современными экологическим стандартами, поэтому речь идет практически о штучном товаре. Продажи осуществляются через сеть фирменных магазинов и салонов красоты, а также официальный сайт бренда.

Элитный продукт не может стоить дешево, но компания постоянно предлагает скидки по акциям. Если сумма заказа превышает 6000 рублей, предоставляется бесплатная доставка. Дополнительный дисконт может принести промокод Davines. Интернет-магазин регулярно выпускает скидочные купоны для привлечения клиентов.