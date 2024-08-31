Фитокосметик — это бренд инновационной косметики на основе натуральных ингредиентов, который выпускает доступный beauty-уход салонного качества. В ассортименте марки есть все для лица, тела, ногтей и гигиены полости рта, а также краски, шампуни, маски и другая косметическая продукция для волос. Кроме того, каталог содержит безопасные средства для уборки, стирки и мытья посуды. Чтобы покупать товары производителя по более низким ценам, пользуйтесь скидкой за подписку, программой лояльности «Фитобонус», акциями и промокодами.