Известный косметический бренд Babor предлагает инновационные натуральные средства по уходу за кожей. Все продукты разрабатываются и производятся в немецком Ахене. Полный контроль над процессом изготовления можно считать дополнительным знаком качества.

Компания была основана в 1956 году кельнским биохимиком Михаэлем Бабором, создателем гидрофильного масла HY-ÖL®. Через некоторое время бизнес был продан Лео Фоссену, семья которого вывела бренд на международный уровень. Россияне могут купить косметическую продукцию в официальном интернет-магазине и салонах компании.