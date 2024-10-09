Промокоды BABOR (Бабор) на Август 2024
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Babor — элитная косметика из Германии
Известный косметический бренд Babor предлагает инновационные натуральные средства по уходу за кожей. Все продукты разрабатываются и производятся в немецком Ахене. Полный контроль над процессом изготовления можно считать дополнительным знаком качества.
Компания была основана в 1956 году кельнским биохимиком Михаэлем Бабором, создателем гидрофильного масла HY-ÖL®. Через некоторое время бизнес был продан Лео Фоссену, семья которого вывела бренд на международный уровень. Россияне могут купить косметическую продукцию в официальном интернет-магазине и салонах компании.
Ассортимент косметики в интернет-магазине Бабор
У косметического бренда Бабор есть несколько собственных линий: Doctor, SPA, Men, Essential Care, HSR Lifting, Skinovage, SesCreation и Reversive. Компания предлагает следующие продукты для всех видов кожи:
Очищение. Против покраснений и акне. Омоложение и сужение пор. Гидрофильное масло, маски, гели, кремы, пилинг, пенки и молочко, тоники, маски.
Лицо. Против акне, раздражений, пигментных пятен, мешков и кругов, УФ-лучей. Увлажнение, омоложение, сияние, лифтинг и сужение пор. Кремы, ампулы, сыворотки, маски и другие средства ухода.
Тело. Против целлюлита, растяжек, пигментных пятен. Увлажнение, лифтинг, защита от солнца, Anti-age. Пилинг, скрабы, масло, кремы и лосьоны.
Макияж. Пудры, тональные основы, помада и блеск для губ, консилеры, румяна, туши и тени, контуры.
Также в интернет-магазине можно заказать наборы, представляющие собой комплексные решения по уходу за кожей. На странице «Подарки» продают сувенирные календари и подарочные карты.
Как сэкономить при покупке косметики: промокоды, подарки, бонусы
Чтобы получить промокод Бабор на первый заказ, достаточно согласиться на электронную рассылку. Сразу после подтверждения почты компания пришлет купон с кодом. Сообщив эту комбинацию при оформлении заказа, клиент получит подарок. В дальнейшем такие промокоды будут приходить на email регулярно. Найти актуальные купоны магазина косметики можно и на этой странице.
Кроме распространения промокодов, компания проводит акции. Действующие специальные предложения собраны в соответствующем разделе. В основном они предусматривают подарки за покупки свыше определенной суммы или приобретение конкретных товаров. Например, для заказов от 5000 рублей сегодня действует бесплатная доставка.
В интернет-магазине есть еще и программа лояльности Babor Bonus. За каждые потраченные 500 рублей зарегистрированный клиент получает 1 балл. Этими бонусами можно оплачивать товары, представленные на странице программы. Кроме кэшбэка, участники получают специальные промокоды и другие привилегии.
Как активировать промокод Бабор на первый заказ
Собранные на этой странице купоны не всегда имеют промокод. Такие специальные предложения не нужно активировать дополнительно. Чтобы получить подарок или скидку, достаточно перейти по ссылке на страницу акции или товара и оформить покупку. Если внутри купона есть код, понадобится его сообщить:
Скопировать промокод Бабор на первый заказ или другой бонус.
Перейти в интернет-магазин косметики.
Выбрать товары и открыть корзину.
Ввести код купона в поле «Промокод» и активировать.
Проверить скидку и перейти к оформлению покупки.
Возможность применения промокода к акционным товарам определяется индивидуально. Во многих случаях бонусы сочетаются. У каждого купона ограниченный срок действия, поэтому лучше не затягивать с принятием предложения.