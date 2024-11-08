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Промокоды Clarins (Кларинс) на Август

Сегодня в магазине Clarins доступно 6 купонов.

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Все акции и скидки в Clarins
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

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Промокод Clarins: получите в подарок зеркало и миниатюру новинки масло-блеск для губ Lip Comfort Oil при покупке от 5000 рублей
Действует до До 31.3.2022
Применили 4 раза
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При покупке от 6000 рублей получите миниатюру средство ухода для тела 100 мл
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Получите в подарок три пробника при покупке от 3000 рублей по промокоду Кларанс
Действует до До 9.3.2022
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При покупке от 7000 рублей по промокоду Clarins бесплатно получите полноразмерное средство
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Набор из трех миниатюр по промокоду Кларанс получите в подарок при покупке от 5000 рублей
Действует до До 27.2.2022
Применили 1 раз
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Часто задаваемые вопросы про Clarins

Сколько позволяют сэкономить дисконтные акции?

Дает ли Clarins скидку на первую покупку?

Предоставляет ли торговая онлайн-площадка Clarins бесплатную доставку?

Как осуществить возврат в онлайн-магазине Clarins?

Имеет ли компания Кларанс программу лояльности?

Лучшие промокоды Clarins

Тип купона Описание Код
Промокод Promoland Clarins СКИ***
Скидка Бесплатные видеоконкультации в Clarins не требуется
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Скидка Новый месяц — новые скидки в Clarins! не требуется
Скидка Все акции и скидки в Clarins не требуется
Скидка Бесплатная доставка из Clarins не требуется

Официальный интернет-магазин Clarins

Clarins — российская онлайн-площадка, на которой можно купить косметическую продукцию известного бренда.

Французская компания первой в мире стала предлагать уходовую косметику как для лица, так и для всего тела. Например, именно Кларанс первым вывел на рынок антицеллюлитный крем и средства для аромафитотерапии.

При изготовлении косметики Clarins используется больше 250 растительных экстрактов, которые тщательно проверяются на предмет эффективности и комбинируются в наиболее оптимальном соотношении. Весь ассортимент косметической продукции компании представлен также в виде специальных миниатюр. Это небольшие пробники, которые позволяют в комфортной домашней обстановке проверить, насколько тот или иной продукт подходит конкретному покупателю. 

Доставка заказа выполняется во все регионы РФ. Оплата покупки может осуществляться как наличными курьеру, так и онлайн непосредственно на Clarins.ru. Официальный сайт известного французского бренда предоставляет целый ряд возможностей для того, чтобы покупать товары Кларанс по выгодным ценам, — участие в специальной программе лояльности, разнообразные акции и скидки по промокодам.

Ассортимент интернет-магазина Clarins

На сайте можно найти больше тысячи предложений от популярного косметического французского бренда. Для максимального удобства пользователей весь каталог разбит на отдельные тематические категории.

В разделе «Новинки и хиты» собраны самые популярные продукты Кларанс.

В категории «Уход за кожей» представлены средства по уходу за телом и лицом, а также продуктовая линейка для мужчин.

Раздел «Макияж» позволяет покупать качественную декоративную косметику.

Наборы и подарки для женщин и мужчин собраны в одноименной категории, представляя собой подарочные наборы, разнообразные приятные мелочи и ассортимент средств по уходу за домом.

Однако официальный интернет-магазин Clarins не просто косметический онлайн-гипермаркет. Это настоящий клуб, который помогает узнать больше о правилах ухода за своим телом и качественном макияже.

Так, на сайте можно получить бесплатную консультацию со специалистом. А раздел «Подобрать средства» позволяет отыскать полезные и информативные статьи.

Кроме того, смартфон пользователя предоставляет уникальную возможность «примерить» выбранную декоративную косметику, не покидая собственного дома.

Как сэкономить на продукции Clarins

В интернет-магазине Clarins можно покупать косметику со скидкой. Для этого предусмотрено сразу несколько удобных способов.

В специальном разделе «Акции» собраны все актуальные предложения, которые позволяют приобрести косметическую продукцию с приятной скидкой или получить в качестве презента специальные миниатюры других средств.

Также официальный сайт компании предлагает своим постоянным клиентам экономить благодаря участию в бонусной программе. Участники клуба Кларанс могут рассчитывать на дисконт от 15 до 30%, 3 пробника в подарок за каждый заказ и бесплатную доставку (она будет зависеть от статуса покупателя и суммы покупки). Кроме того, зарегистрированные пользователи получают доступ к закрытым распродажам и время от времени — промокоды на персональные скидки.

Подписавшись на новостную рассылку сайта, покупатели смогут первыми узнавать о новых поступлениях, акциях и специальных предложениях.

Раздел сайта под названием «WOW предложения» предназначен для распродажи товаров Clarins по специальным привлекательным ценам.

Подарочный сертификат позволяет оплатить до 100% суммы заказа и станет отличным презентом.

Экономить на любимой косметике позволяют также и промокоды. На этой странице нашего сайта можно найти исключительно актуальные купоны 2024 года.

Как использовать промокод Clarins

На сайте Clarins промокод можно активировать, выполнив всего несколько простых шагов:

  1. Выбрать купон с интересующей скидочной акцией.

  2. Скопировать его дисконтный код.

  3. Пройти на сайт интернет-магазина и авторизоваться или зарегистрироваться на нем.

  4. Положить в корзину нужный товар и открыть ее.

  5. Вставить скопированный промокод Clarins в специально предназначенное для этого поле и кликнуть на кнопку «Применить».

  6. Завершить оформление заказа.

После этого скидка применится автоматически. Покупайте косметику Кларанс по лучшей цене благодаря нашим промокодам.

Как оформить заказ на Clarins

Для того чтобы совершить покупку, нужно следовать следующей инструкции:

  1. Открыть интернет-магазин и авторизоваться или зарегистрироваться на сайте, получив доступ в персональный кабинет.

  2. Положить нужные товары в корзину.

  3. При необходимости ввести промокод Clarins в специальное поле и применить скидку.

  4. Заполнить своими данными форму заказа и завершить его оформление.

Оплатить покупку можно на сайте или наличкой при получении товара.

При определенной сумме заказа доставка будет осуществлена бесплатно. Ее размер можно уточнить в личном кабинете в разделе «Клуб Clarins».