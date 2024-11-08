Clarins — российская онлайн-площадка, на которой можно купить косметическую продукцию известного бренда.

Французская компания первой в мире стала предлагать уходовую косметику как для лица, так и для всего тела. Например, именно Кларанс первым вывел на рынок антицеллюлитный крем и средства для аромафитотерапии.

При изготовлении косметики Clarins используется больше 250 растительных экстрактов, которые тщательно проверяются на предмет эффективности и комбинируются в наиболее оптимальном соотношении. Весь ассортимент косметической продукции компании представлен также в виде специальных миниатюр. Это небольшие пробники, которые позволяют в комфортной домашней обстановке проверить, насколько тот или иной продукт подходит конкретному покупателю.

Доставка заказа выполняется во все регионы РФ. Оплата покупки может осуществляться как наличными курьеру, так и онлайн непосредственно на Clarins.ru. Официальный сайт известного французского бренда предоставляет целый ряд возможностей для того, чтобы покупать товары Кларанс по выгодным ценам, — участие в специальной программе лояльности, разнообразные акции и скидки по промокодам.