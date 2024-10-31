Findmykids — сервис, который позволяет родителям определить местоположение ребенка с помощью специального мобильного приложения. Есть и другие возможности, предназначенные для обеспечения максимальной безопасности малыша: прослушивание звуков с микрофона телефона, контроль заряда его батареи, оповещения о выходе из здания школы и ряд других. Сервис платный, но на его услугах можно сэкономить с помощью бесплатных купонов и актуальных бонусных промокодов компании. Все выгодные предложения платформы собраны на данной странице.