LEX - это интернет-портал, который предлагает широкий выбор бытовой техники с 2008 года. История LEX началась с маленького производства и магазина вытяжек, и за прошедшие годы развития компания расширила свое присутствие и ассортимент, превратившись в одного из крупнейших розничных продавцов техники.

Производство располагается в Италии, а техника бренда представлена в крупных гипермаркетах.