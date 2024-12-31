Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Lex

Промокоды Lex (Лекс) на Август

Сегодня в магазине Lex доступно 12 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
12%
Промокод
Скидка на всё 12%
Действует до До 31.12.2024
Применили 14 раз
Показать код
12%
10%
Промокод
Скидка 10% на заказ
Действует до До 31.12.2024
Применили 8 раз
Показать код
10%
Акция
Коллекции бытовой техники
Действует до До 28.2.2025
Применили 4 раза
Использовать скидку
Акция
Кулинарные рецепты в подарок
Действует до До 31.1.2025
Применили 2 раза
Использовать скидку
Акция
Бесплатная доставка по всей России при оформлении заказа на сайте
Действует до До 31.12.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
17%
Акция
До 17% на варочные панели
Действует до До 22.9.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
17%
14%
Акция
-14% на духовые шкафы
Действует до До 28.10.2024
Применили 7 раз
Использовать скидку
14%
20%
Акция
Посудомоечные машины со скидкой до 20%
Действует до До 25.11.2024
Применили 2 раза
Использовать скидку
20%
Акция
Техника по акции со скидками
Действует до До 30.4.2025
Применили 1 раз
Использовать скидку
Акция
36,6 месяцев гарантии
Действует до До 31.7.2025
Использовать скидку
17%
Акция
Холодильники двухкамерные полувстраиваемый со скидкой 17%
Действует до До 28.9.2024
Использовать скидку
17%
Акция
Подарок за видеоотзыв
Действует до До 30.9.2024
Использовать скидку

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

5%
Промокод
Скидка 5% на первый заказ
Действует до До 29.2.2024
Показать код
5%
12%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 12% на весь заказ
Действует до До 31.1.2024
Применили 9 раз
Показать код
12%
10%
Промокод
Скидка на все 10%
Действует до До 31.1.2024
Применили 5 раз
Показать код
10%
10%
Промокод
Эксклюзив
Купон на скидку 10%
Действует до До 31.12.2023
Применили 2 раза
Показать код
10%
10%
Промокод
Купон на скидку 10% на различную технику
Действует до До 31.10.2023
Применили 2 раза
Показать код
10%

Похожие магазины

Позитроника
Ого
Sber Devices
Gorenje
Harman.club
Wishmaster
Somebox
Moulinex
Huawei
Weissgauff
Xiaomi Mi-Shop
Honor
Связной
Jettop
Нотик
Kotofoto
Caviar
Neoline
Polaris
AkbMag
BigGeek
Krups
Технопарк
Четыре глаза
Эльдорадо
Samsung
Navigator Shop
М.Видео
Iport
Delonghi
Maunfeld
Quke.ru
Яркий Фотомаркет
Oldi
Video-shoper
Candy
Ситилинк
Техпорт
Whirlpool
REDMOND
Shopotam
Холодильник
ASUS

Часто задаваемые вопросы про Lex

Где взять промокод для Lex?

Как воспользоваться промокодом на скидку?

Какие предложения актуальны у Lex | Август?

Зачем использовать промокоды в магазине Lex?

Как часто появляются новые промокоды?

Лучшие промокоды Lex

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка на всё 12% 7DA***
Промокод Скидка 10% на заказ HIT***
Скидка Коллекции бытовой техники не требуется
Скидка Кулинарные рецепты в подарок не требуется
Скидка Бесплатная доставка по всей России при оформлении заказа на сайте не требуется
Скидка До 17% на варочные панели не требуется
Скидка -14% на духовые шкафы не требуется
Скидка Посудомоечные машины со скидкой до 20% не требуется
Скидка Техника по акции со скидками не требуется
Скидка 36,6 месяцев гарантии не требуется

О магазине LEX

LEX - это интернет-портал, который предлагает широкий выбор бытовой техники с 2008 года. История LEX началась с маленького производства и магазина вытяжек, и за прошедшие годы развития компания расширила свое присутствие и ассортимент, превратившись в одного из крупнейших розничных продавцов техники.

Производство располагается в Италии, а техника бренда представлена в крупных гипермаркетах.

Ассортимент товаров LEX

Независимо от того, что вам нужно для вашей кухни, будь то встраиваемый духовой шкаф, индукционная варочная панель, посудомоечная машина или электрическая плита, LEX предлагает максимальный комфорт, качество и удобство, сохраняя высокие стандарты работы. Потребитель всегда найдет надежную бытовую технику: от вытяжек до холодильников.

На сайте вы найдете уже готовые коллекции техники - для тех, кто ценит свое время и хочет получить дизайн проект своей кухни.

Экономим с LEX

LEX уважает своих покупателей и предлагает множество способов сэкономить. Программа лояльности LEX позволяет накапливать бонусы за каждую покупку, которые затем можно обменять на скидки.

Кроме программ лояльности, регулярно проводятся акции и распродажи на различные категории товаров. Не забудьте проверить новые купоны и промокоды LEX.

Активация промокода LEX

Использовать промокод на LEX просто:

  1. Найдите нужный код скидки с данной страницы

  2. Перейдите на сайт, скопировав промокод

  3. Выберите товар, соответствующий акции и добавьте его в корзину.

  4. Перейдите в корзину и найдите поле для ввода промокода.

  5. Введите код и нажмите кнопку "Активировать". Цена пересчитается автоматически.

Таким образом можно значительно сократить стоимость покупки в LEX, получив качественную технику по более низкой цене.