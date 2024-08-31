Промокоды Technodom.kz на Август
Сегодня в магазине Technodom.kz доступно 11 купонов.
- Все
- Промокод
- Скидка
10%
Промокод
Только у нас
Скидка 10% по купону на все товары
Промокод работает и на рассрочку и на покупки в кредит.
Действует до До 31.8.2024
Применили 47 раз
10%
Акция
Подарочные сертификаты от 2 000 до 1 000 000 тенге
Действует до До 30.4.2025
Применили 6 раз
Акция
Оставляй отзывы на приобретённый товар и получай бонусы на следующую покупку
Действует до До 30.6.2025
Применили 2 раза
Акция
Купи кондиционер и участвуй в ежемесячных розыгрышах призов
Действует до До 31.8.2024
Применили 1 раз
Акция
Узнай размер скидки по программе Trade-In
Действует до До 31.5.2025
50%
Акция
Получайте скидки за фишки -50%
Действует до До 31.8.2024
Применили 2 раза
50%
Акция
Дополнительный год сервиса для профессиональной фототехники Canon
Действует до До 31.10.2024
Акция
Kaspi Рассрочка на 12 месяцев
Действует до До 31.1.2025
Применили 2 раза
89990Т
Акция
Кондиционеры от 89990 тенге
Действует до До 31.8.2024
Применили 1 раз
89990Т
Акция
Новинка HONOR 200/ 200 Pro
Действует до До 31.8.2024
Акция
Оставляй отзывы на приобретённый товар и получай Techno Бонусы на следующую покупку
Действует до До 31.10.2024
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
50%
Промокод
Скидка до 50% на товары из списка
Действует до До 1.6.2024
Применили 5 раз
50%
5%
Промокод
Скидка 5% по купону на все товары
Действует до До 31.5.2024
Применили 1 раз
5%
70%
Акция
Скидки до 70% и рассрочка до 0-0-24 на желанную технику
Действует до До 31.7.2024
Применили 5 раз
70%
50%
Акция
Скидки до 50% на бренды Luxvisage и Belordesign в Airba Market
Действует до До 31.7.2024
50%
Акция
Получи подписку Megogo в подарок
Действует до До 31.7.2024
Похожие магазины
Часто задаваемые вопросы про Technodom.kz
Где взять промокод для Technodom.kz?
Как воспользоваться промокодом на скидку?
Какие предложения актуальны у Technodom.kz | Август?
Зачем использовать промокоды в магазине Technodom.kz?
Как часто появляются новые промокоды?
Лучшие промокоды Technodom.kz
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 10% по купону на все товары
|REA***
|Скидка
|Подарочные сертификаты от 2 000 до 1 000 000 тенге
|не требуется
|Скидка
|Оставляй отзывы на приобретённый товар и получай бонусы на следующую покупку
|не требуется
|Скидка
|Купи кондиционер и участвуй в ежемесячных розыгрышах призов
|не требуется
|Скидка
|Узнай размер скидки по программе Trade-In
|не требуется
|Скидка
|Получайте скидки за фишки -50%
|не требуется
|Скидка
|Дополнительный год сервиса для профессиональной фототехники Canon
|не требуется
|Скидка
|Kaspi Рассрочка на 12 месяцев
|не требуется
|Скидка
|Кондиционеры от 89990 тенге
|не требуется
|Скидка
|Новинка HONOR 200/ 200 Pro
|не требуется