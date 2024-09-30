Промокоды Worx на Август 2024
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|Скидка 7% на заказ товаров
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|Экспресс-доставка по Москве в пределах МКАД
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка по России
|не требуется
|Скидка
|Бесплатные обзоры техники + руководства
|не требуется
|Скидка
|Подарки при покупке садовой техники
|не требуется
|Скидка
|Три года гарантии в подарок
|не требуется
|Скидка
|Беспроцентная рассрочка на 6 месяцев
|не требуется
|Скидка
|Скидка 2% на заказ при онлайн-оплате
|не требуется
|Скидка
|Акции и подарки - скидки до 50%
|не требуется
|Скидка
|При заказе двух товаров скидка 7%
|не требуется