Компания Worx создает профессиональную технику для мастерской и сада. Здесь вы найдете газонокосилки, воздуходувы, пилы, перфораторы, болгарки, реноваторы и многое другое. Дизайн устройств разрабатывается итальянскими мастерами, все они проходят обязательное тестирование на производстве во избежание брака. Электроинструменты оснащены бесщеточными моторами, которые служат долго и минимизируют поломки. Кроме того, товары имеют универсальные аккумуляторы, которые можно использовать с разными приборами. Для выгодных покупок в магазине используйте промокоды Worx на скидку.