Промокоды Airba fresh на Август
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Скидка не распространяется на алкоголь.
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|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 4000 тг на первый заказ от 10 000 тг
|9AN***
|Промокод
|Скидка 2000тг при заказе от 5000тг на первую покупку на 2000 KZT
|135***
|Промокод
|Скидка 2000 тг при заказе от 10 000 тг
|8FM***
|Промокод
|Скидка 2000 тг на первый заказ
|FRE***
|Скидка
|Бесплатная доставка заказов от 5000 тг
|не требуется
|Скидка
|Доставка заказов от 59 минут
|не требуется
|Скидка
|Удобное мобильное приложение
|не требуется
|Скидка
|Кэшбек до 5% на заказы
|не требуется
|Скидка
|Повышенный кешбэк до 10% на определенные товары
|не требуется
|Скидка
|Подписка Fresh Premium - 5% кешбэк на все
|не требуется