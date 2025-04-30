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Промокоды Canapé club (Канапе клаб) на Август

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Скидка Скидка 20% на первый заказ выездного банкета не требуется
Скидка До 30% по бонусной программе не требуется
Скидка Блюда со скидками до 45% не требуется
Скидка 50+ здоровых постных блюд и закусок не требуется
Скидка До -15% для корпоративных клиентов не требуется
Скидка Премиум меню не требуется
Скидка Канапе для фуршета от 1790 рублей не требуется