Промокоды Canapé club (Канапе клаб) на Август
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|Код
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|Скидка
|До 5.0% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Скидка
|Скидка 20% на первый заказ выездного банкета
|не требуется
|Скидка
|До 30% по бонусной программе
|не требуется
|Скидка
|Блюда со скидками до 45%
|не требуется
|Скидка
|50+ здоровых постных блюд и закусок
|не требуется
|Скидка
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|не требуется
|Скидка
|Премиум меню
|не требуется
|Скидка
|Канапе для фуршета от 1790 рублей
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