Промокоды Додо пицца на Ноябрь
Сегодня в магазине Додо пицца доступно 16 купонов.
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Актуальные сегодня 16
Промокод 16
На первый заказ 1
Проверено 5
50%
Промокод
Проверено
Скидка 50% на вторую пиццу 30 см или 35 см
Действует доДо 25.12.2026
30%
Промокод
На первый заказ
Проверено
Скидка 30% на первый заказ от 1699 рублей
Действует доДо 31.12.2026
30%
Промокод
Проверено
Скидка 30% на пиццу 30 см
Действует доДо 25.12.2026
30%
Промокод
Проверено
Выгода 30% на один заказ от 599 рублей
Действует доДо 31.12.2026
25%
Промокод
Проверено
Скидка 25% на первый заказ через приложение
Действует доДо 31.12.2026
25%
Промокод
Скидка 25% на пиццу 25 см
Действует доДо 25.12.2026
15%
Промокод
Скидка 15% на 3 заказа от 1299 рублей
Действует доДо 31.12.2026
Промокод
Пицца Аррива 25 см в подарок при заказе от 749 рублей в Ярославле
Действует доДо 24.11.2026
Промокод
Пицца Сырная в подарок!
Действует доДо 30.11.2026
Промокод
Пицца Сырная 25 см в подарок при заказе от 999 рублей в Иркутске
Действует доДо 30.11.2026
Промокод
Додстер стандартный в подарок при заказе от 699 рублей в Великих Луках
Действует доДо 31.12.2026
Промокод
Пицца за 1 рубль - в подарок!
Действует доДо 22.11.2026
Промокод
Пицца Двойной цыплёнок 25 см в подарок при заказе от 999 рублей
Действует доДо 22.11.2026
Промокод
Третья пицца в подарок при заказе трех пицц 25 см
Действует доДо 25.12.2026
Промокод
Пицца Пепперони Фреш 25 см в подарок при заказе от 1199 рублей в Ставрополе
Действует доДо 30.11.2026
Промокод
Пицца Ветчина и сыр 25 см в подарок при заказе от 1200 рублей в Екатеринбурге
Действует доДо 26.11.2026
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Пицца Ветчина и сыр 25 см в подарок при заказе от 1299 рублей в Вологде
Пицца Аррива 25 см в подарок при заказе от 1299 рублей в Вологде
Пицца Терияки 25 см в подарок при заказе от 1299 рублей в Вологде
Пицца Пепперони 25 см в подарок при заказе от 1299 рублей в Вологде
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Лучшие промокоды Додо пицца
|Тип
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 50% на вторую пиццу 30 см или 35 см
|J8U***
|Промокод
|Скидка 30% на первый заказ от 1699 рублей
|30G***
|Промокод
|Скидка 30% на пиццу 30 см
|X6S***
|Промокод
|Выгода 30% на один заказ от 599 рублей
|RES***
|Промокод
|Скидка 25% на первый заказ через приложение
|FIR***
|Промокод
|Скидка 25% на пиццу 25 см
|R9T***
|Промокод
|Скидка 15% на 3 заказа от 1299 рублей
|DOM***
|Промокод
|Пицца Аррива 25 см в подарок при заказе от 749 рублей в Ярославле
|ARV***
|Промокод
|Пицца Сырная в подарок!
|CHE***
|Промокод
|Пицца Сырная 25 см в подарок при заказе от 999 рублей в Иркутске
|CHE***
Почему промокод Додо пицца не работает и что проверить
Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:
- Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
- Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
- В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
- Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
- Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
- Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
- Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
- Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.
Статистика купонов Додо пицца на 21.11.2026
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