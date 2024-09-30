Промокоды Хваловские Воды на Сентябрь
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|Скидка 10% на второй заказ на сайте и в приложении
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|Стартовый пакет за 359 рублей в Москве и 259 рублей в Санкт-Петербурге для новых клиентов на сайте и в приложении
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|Стартовый пакет Хваловская Premium за 349 рублей — 2 бутыли и помпа
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|Стартовый пакет Premium от 6 до 9 бутылей
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|Стартовый пакет Горная от 2 до 5 бутылей
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