Вместо того чтобы тратить время на покупку продуктов питания и приготовление здоровой еды, можно воспользоваться одним из лучших сервисов доставки готовых рационов Май Фуд. На его сайте можно по доступным ценам заказать меню на весь день, выбрав от 3 до 7 блюд, что обойдется дешевле, чем готовить самому. Компания предлагает бесплатную доставку, поэтому оплачивается только стоимость рациона питания.



Меню сервиса состоит из вкусных блюд, которые не повторяются на протяжении месяца. Они готовятся на собственном автоматизированном производстве My Food под надзором службы контроля качества в ночь перед доставкой, чтобы утром в удобный интервал времени клиенты получили свежую еду. Пища приезжает в герметичных контейнерах, в которых ее можно разогревать, и сопровождается наклейками с КБЖУ.