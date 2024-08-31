Промокоды My food на Август 2024
Сегодня в магазине My food доступно 13 купонов.
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Лучшие промокоды My food
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Подробнее о доставке My Food
Вместо того чтобы тратить время на покупку продуктов питания и приготовление здоровой еды, можно воспользоваться одним из лучших сервисов доставки готовых рационов Май Фуд. На его сайте можно по доступным ценам заказать меню на весь день, выбрав от 3 до 7 блюд, что обойдется дешевле, чем готовить самому. Компания предлагает бесплатную доставку, поэтому оплачивается только стоимость рациона питания.
Меню сервиса состоит из вкусных блюд, которые не повторяются на протяжении месяца. Они готовятся на собственном автоматизированном производстве My Food под надзором службы контроля качества в ночь перед доставкой, чтобы утром в удобный интервал времени клиенты получили свежую еду. Пища приезжает в герметичных контейнерах, в которых ее можно разогревать, и сопровождается наклейками с КБЖУ.
Ассортимент рационов Май Фуд
Служба доставки Май Фуд предлагает три программы питания:
Линейка Classic — это домашняя еда, от пюре с котлетками, гречки с азу и пирожков до жюльена, пасты с соусом песто, итальянских закусок и эклеров.
Линейка Lite — это полезное питание, в которое также включены напитки и супы, чередующиеся с салатами. Здесь вы встретите и рисовую молочную кашу, и киш-лорен с красной рыбой, и грибной суп, и кокосовый мусс, и черничный морс.
Линейка Travel — это еще больше вкусных готовых блюд разных народов мира, от ливанской шаурмы с тахини и марокканского риса с курицей до корейской лапши и английского пирога.
Программа Classic доступна во всех городах, в которых присутствует My Food, а два других тарифа — только в столице и области, а также в Санкт-Петербурге.
Доставку продуктов можно заказать сразу на 2, 3, 6, 12, 24 или 30 дней.
Акции и промокоды сайта m-food
При заказе программы питания на большое количество дней вы получаете более выгодные цены. Кроме того, вам поможет сэкономить кэшбэк, который начисляется за каждую покупку, и специальные предложения сервиса.
Выгодные акции. На главной странице Май Фуд можно найти специальные цены, скидки, подарки и дополнительные бонусы, в том числе на первые заказы новых пользователей. А подписавшись на соцсети доставки, можно участвовать в розыгрышах призов.
Приведи друга. В компании постоянно действует акция, позволяющая получать 500 бонусов за первую покупку каждого приведенного друга. Другу при этом предоставляется скидка 5%.
Промокоды. Наш сервис размещает все самые выгодные предложения с кодами, дающими право на дополнительную скидку при заказе готовой еды.
Как воспользоваться купоном с промокодом
Чтобы получать скидки при каждой покупке готового здорового питания, следуйте простой инструкции:
Выберите на нашем сайте любой понравившийся купон, нажмите на него и скопируйте специальный код.
Откройте сайт магазина Май Фуд, выберите программу питания, например тариф Classic, а также количество блюд и дней доставки и нажмите «Заказать».
Пройдите регистрацию по номеру телефона.
Начните оформление заказа и введите символы промокода в поле, которое расположено в отдельном блоке, справа от данных о доставке и оплате.
Сумма заказа будет уменьшена на обещанную скидку или в корзине отобразятся подарочные дни доставки.
Также воспользуйтесь акциями My Food — эти купоны помогут вам сэкономить без указания специальных кодов.