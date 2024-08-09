Промокоды Ниндзя Пицца (Ninja pizza) на Август
Сегодня в магазине Ниндзя Пицца доступно 1 купонов.
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Пицца курочка Терияки со скидкой 15%
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1399Р
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1399 рублей за набор "Мясной Микс"
Состав: Пицца Колбасная Пицца Ниндзя
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Применили 5 раз
1399Р
3199Р
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Эксклюзив
Набор "Боевой" из 5 пицц за 3199 рублей
Состав: Пицца Двойная пепперони Пицца Ниндзя Пицца Бекон Пицца Курица и грибы Пицца Курица с ветчиной
Действует до До 30.6.2024
3199Р
1399Р
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Эксклюзив
Набор "Гармония Вкуса" за 1399 рублей
Состав: Пицца Курица с ветчиной Пицца Ниндзя
Действует до До 30.6.2024
Применили 2 раза
1399Р
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