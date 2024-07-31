Промокоды Ollis (Оллис) на Август
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|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Promoland Ollis
|СКИ***
Ollis: доставка еды круглосуточно
Сервис Ollis организует доставку еду из ресторанов одноименной сети. Первая пиццерия Оллис открылась в 2004 году, сегодня заведения компании работают в 14 российских городах. Кроме пиццы, в меню интернет-магазина можно найти популярные блюда азиатской и европейской кухни. Также есть «зеленая» вегетарианская линейка, созданная совместно с брендом Укроп.
При заказе от 600 рублей доставка по городу бесплатно, время прибытия курьера — от 30–45 минут. Благодаря акциям и промокодам Оллис пиццу часто можно получить со значительной скидкой. Дополнительные бонусы ожидают клиентов, оформляющих покупки через мобильное приложение.
Меню интернет-магазина Оллис
В ресторанах Оллис пицца готовится по классическим и авторским рецептам на обычном и тонком тесте с большим выбором начинок. Также в меню присутствуют:
роллы и суши;
сеты и промонаборы;
супы, горячее, закуски, поке и салаты;
WOK;
бургеры и другой стритфуд;
осетинские пироги;
вегетарианские блюда Оллис & Укроп;
завтраки, десерты и напитки.
В детском меню Оллис пицца и другие блюда предлагаются в адаптированном виде: меньшие размеры, отсутствие вредных для ребенка ингредиентов и т. д.
Скидки по акциям и промокодам Оллис пиццы
В разделе «Акции» на сайте сервиса доставки Ollis собраны действующие специальные предложения компании. Для применивших приветственный промокод пицца будет бесплатной, если оформить первый заказ в приложении. Похожий подарок ожидает клиентов, заполнивших корзину едой на сумму от 1200 рублей. Они смогут выбрать любое блюдо из раздела «Все по 100» и купить его всего за 100 рублей. Достаточно активировать соответствующий промокод на скидку.
Еще один купон позволяет сэкономить при покупке пиццы на тонком тесте. Этот в Ollis промокод можно применить неограниченное количество раз, пока не закончился срок акции. Именинники тоже никогда не остаются без подарка от интернет-магазина. Они получают по промокоду Оллис пиццу бесплатно, если закажут на сумму от 1100 рублей без учета скидок.
Для изучения специальных предложений Ollis необязательно посещать сайт или устанавливать приложение сервиса. Все актуальные купоны компании собраны на этой странице. Чтобы активировать промокод Оллис, не нужно выполнять дополнительные условия. Достаточно перейти на сайт и сделать заказ в соответствии с правилами акции.
Как активировать промокод на скидку
Если бесплатный купон предоставляется без промокода, остается перейти по ссылке и сделать покупку на предложенных условиях. В остальных случаях код нужно активировать. Краткая инструкция:
Выбрать из предложенных купонов Ollis промокод и скопировать его.
Перейти на официальный сайт Ollis.
Выбрать пиццу и другие блюда.
Перейти в корзину для оформления.
Авторизоваться по номеру мобильного.
Вставить промокод Оллис в соответствующее поле.
Нажать «Применить» и убедиться в предоставлении скидки.
Продолжить оформление заказа.
Промокод на скидку может не сочетаться с другими акциями интернет-магазина Оллис. Активировать купон нужно до даты, указанной в условиях. Иногда срабатывают и просроченные промокоды, но лучше не рассчитывать на такое везение.