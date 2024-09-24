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Промокоды Pizza Hut (Пицца Хат) на Август 2024

Список рабочих купонов и акций Pizza Hut. Актуальных промокодов на сегодня: 21

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Пиццерия Pizza Hut

Узнаваемый в мире бренд Pizza Hut радует своих почитателей роскошными блюдами, вдохновленными итальянской кулинарией на протяжении более 60 лет. Запущенная в 1958 году в США, пиццерия завоевала не только сердца американцев, но и расширила границы своего влияния до 100 стран мира. С сетью ресторанов охватывающей не только США, но и многие другие уголки земного шара, Pizza Hut завоевала свое место в сердцах ценителей традиционной итальянской пиццы.

Пицца и не только

Pizza Hut предлагает широкий выбор блюд, достойный тщательного изучения каждого гурмана. Разнообразие включает в себя десятки разнообразных пицц: "Мясная", "Грибная", "Маргарита" и "Терияки", а также утонченная "4 сыра". 

Меню не ограничивается пиццей: 

  • Пиццета (классическая римская пицца)

  • Закуски: мак & чиз (паста с сыром, сливками и начинками), крылышки, хат роллы (пицца в тортилье), сырные рулетики, картофель фри и дольки, фаршированные шампиньоны и т.д.

  • Салаты

  • Бургеры

  • Десерты: три вида чизкейка, фисташковый и шоколадный торты, тарталетки

  • Напитки 

Программа лояльности Пицца Хат

В сети пиццерий действует накопительная бонусная система. При регистрации в программе вы получаете приветственные бонусы, далее они копятся соразмерно сумме заказов. Расплачиваться ими можно из расчета 1 балл = 1 рубль, но не более 30% от заказа. Периодически проходят дополнительные программы, позволяющие получить повышенный кэшбэк баллами.

Как активировать промокод

Программа лояльности - не единственный способ сэкономить в Pizza Hut. Промокоды - вот что действительно позволяет получить хорошую скидку на свой заказ или доставку.

Активация промокода происходит следующим образом:

  1. Выбираете промокод с этой страницы

  1. Копируете его, кликнув по кнопке “Показать код”

  2. Переходите на сайт и делаете свой заказ

  1. Открываете корзину и ищете поле “Промокод”

  1. Вставляете скопированный код купона, нажимаете “Применить”