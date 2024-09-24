Узнаваемый в мире бренд Pizza Hut радует своих почитателей роскошными блюдами, вдохновленными итальянской кулинарией на протяжении более 60 лет. Запущенная в 1958 году в США, пиццерия завоевала не только сердца американцев, но и расширила границы своего влияния до 100 стран мира. С сетью ресторанов охватывающей не только США, но и многие другие уголки земного шара, Pizza Hut завоевала свое место в сердцах ценителей традиционной итальянской пиццы.