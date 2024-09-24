Промокоды Pizza Hut (Пицца Хат) на Август 2024
Список рабочих купонов и акций Pizza Hut. Актуальных промокодов на сегодня: 21
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Пиццерия Pizza Hut
Узнаваемый в мире бренд Pizza Hut радует своих почитателей роскошными блюдами, вдохновленными итальянской кулинарией на протяжении более 60 лет. Запущенная в 1958 году в США, пиццерия завоевала не только сердца американцев, но и расширила границы своего влияния до 100 стран мира. С сетью ресторанов охватывающей не только США, но и многие другие уголки земного шара, Pizza Hut завоевала свое место в сердцах ценителей традиционной итальянской пиццы.
Пицца и не только
Pizza Hut предлагает широкий выбор блюд, достойный тщательного изучения каждого гурмана. Разнообразие включает в себя десятки разнообразных пицц: "Мясная", "Грибная", "Маргарита" и "Терияки", а также утонченная "4 сыра".
Меню не ограничивается пиццей:
Пиццета (классическая римская пицца)
Закуски: мак & чиз (паста с сыром, сливками и начинками), крылышки, хат роллы (пицца в тортилье), сырные рулетики, картофель фри и дольки, фаршированные шампиньоны и т.д.
Салаты
Бургеры
Десерты: три вида чизкейка, фисташковый и шоколадный торты, тарталетки
Напитки
Программа лояльности Пицца Хат
В сети пиццерий действует накопительная бонусная система. При регистрации в программе вы получаете приветственные бонусы, далее они копятся соразмерно сумме заказов. Расплачиваться ими можно из расчета 1 балл = 1 рубль, но не более 30% от заказа. Периодически проходят дополнительные программы, позволяющие получить повышенный кэшбэк баллами.
Как активировать промокод
Программа лояльности - не единственный способ сэкономить в Pizza Hut. Промокоды - вот что действительно позволяет получить хорошую скидку на свой заказ или доставку.
Активация промокода происходит следующим образом:
Выбираете промокод с этой страницы
Копируете его, кликнув по кнопке “Показать код”
Переходите на сайт и делаете свой заказ
Открываете корзину и ищете поле “Промокод”
Вставляете скопированный код купона, нажимаете “Применить”