Польза Диет — сервис, предлагающий доставку здоровой еды в Москве и Санкт-Петербурге. Блюда готовят шеф-повара компании по рецептам, разработанным ведущими диетологами и гастроэнтерологами. Это вкусное сбалансированное питание для людей, заботящихся о своем здоровье. Есть отдельные диетические меню: стол 5, стол 9, для диабетиков и страдающих от панкреатита. В пределах города заказы доставляют бесплатно — раз в два дня. На первую покупку сегодня предоставляется скидка 25%. Постоянных клиентов ожидают бонусы по акциям и промокодам.