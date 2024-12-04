Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Польза

Промокоды Польза (Polza) на Август 2024

Сегодня в магазине Польза доступно 17 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
20%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 20% на заказ
Действует до До 4.12.2024
Применили 108 раз
Показать код
20%
Акция
Готовая еда для диабетиков от 4790 рублей
Действует до До 9.10.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
Польза
Акция
До 749.2₽ кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
Действует до До 1.3.2025
Использовать скидку
Акция
Меню при панкреатите от 4790 рублей
Действует до До 9.10.2024
Использовать скидку
Акция
Cтол №9 по цене от 4790 рублей
Действует до До 9.10.2024
Использовать скидку
Акция
Cтол №5 по цене от 4790 рублей
Действует до До 9.10.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
Акция
Бесплатная доставка заказов
Действует до До 4.12.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
25%
Акция
Скидка 25% на первый заказ
Действует до До 4.12.2024
Применили 10 раз
Использовать скидку
25%
10%
Акция
При заказе от 12 дней питания скидка 10%
Действует до До 9.10.2024
Использовать скидку
10%
8%
Акция
Скидка 8% при заказе от 6 дней питания
Действует до До 9.10.2024
Использовать скидку
8%
5%
Акция
Скидка 5% при заказе меню от 4х дней
Действует до До 9.10.2024
Использовать скидку
5%
15%
Акция
Скидка 15% для клиентов старше 65 лет
Действует до До 4.12.2024
Использовать скидку
15%
10%
Акция
Скидка 10% на второй набор при заказе 2 наборов на 1 адрес
Действует до До 4.12.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
10%
20%
Акция
Приведи друга и получи cкидку 20% на недельный заказ
Действует до До 4.12.2024
Использовать скидку
20%
Акция
Регистрируйся и получай полезные материалы бесплатно!
Действует до До 26.6.2025
Использовать скидку
Акция
Выбор готовой еды для диеты по медицинским показаниям
Действует до До 10.10.2024
Использовать скидку
1013Р
Акция
Меню от 1013 рублей в день
Действует до До 31.8.2024
Использовать скидку
1013Р

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

20%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 20% на заказ
Действует до До 29.2.2024
Применили 1 раз
Показать код
20%
10%
Промокод
"Стол №5" со скидкой 10%
Действует до До 13.1.2024
Показать код
10%
10%
Промокод
Скидка 10% на диетическое питание
Действует до До 13.1.2024
Показать код
10%

Похожие магазины

Хлебпром
Tasty Coffee
Papa Johns
Domino's Pizza
Самокат
Суши Мастер
Grow food
Винлаб
Маркет Деливери
Сушивёсла
2 Берега
Милти
Нияма
Магнит
Водовоз
METRO
Вкусмил
Аленка
Много лосося
Тануки
KFC
Впрок
О'КЕЙ доставка
Утконос
Dostavista
Глобус
Foodband
Яндекс Еда
ВкусВилл
Level Kitchen
Pizzasushiwok
Ашан
Алло Пицца
Важная рыба

Часто задаваемые вопросы про Польза

Где взять промокод для Польза?

Как воспользоваться промокодом на скидку?

Какие предложения актуальны у Польза | Август?

Зачем использовать промокоды в магазине Польза?

Как часто появляются новые промокоды?

Лучшие промокоды Польза

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 20% на заказ PRO***
Скидка Готовая еда для диабетиков от 4790 рублей не требуется
Скидка До 749.2₽ кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Меню при панкреатите от 4790 рублей не требуется
Скидка Cтол №9 по цене от 4790 рублей не требуется
Скидка Cтол №5 по цене от 4790 рублей не требуется
Скидка Бесплатная доставка заказов не требуется
Скидка Скидка 25% на первый заказ не требуется
Скидка При заказе от 12 дней питания скидка 10% не требуется
Скидка Скидка 8% при заказе от 6 дней питания не требуется