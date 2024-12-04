Промокоды Польза (Polza) на Август 2024
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Выбор готовой еды для диеты по медицинским показаниям
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Скидка 20% на заказ
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"Стол №5" со скидкой 10%
Действует до До 13.1.2024
10%
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Скидка 10% на диетическое питание
Действует до До 13.1.2024
10%
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Лучшие промокоды Польза
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 20% на заказ
|PRO***
|Скидка
|Готовая еда для диабетиков от 4790 рублей
|не требуется
|Скидка
|До 749.2₽ кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Скидка
|Меню при панкреатите от 4790 рублей
|не требуется
|Скидка
|Cтол №9 по цене от 4790 рублей
|не требуется
|Скидка
|Cтол №5 по цене от 4790 рублей
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка заказов
|не требуется
|Скидка
|Скидка 25% на первый заказ
|не требуется
|Скидка
|При заказе от 12 дней питания скидка 10%
|не требуется
|Скидка
|Скидка 8% при заказе от 6 дней питания
|не требуется