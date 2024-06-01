Компания Победа — это кондитерская фабрика, основанная в 1999 году. Это предприятие с частным капиталом выпускает шоколад, мармелад, конфеты и другие сладости. Оно владеет тремя фабриками, на которых работает свыше 1500 человек. Годовая выручка превышает 5 млрд рублей, а рынок сбыта насчитывает более 30 стран мира. В России купить кондитерские изделия фирмы можно в официальном интернет-магазине Победа Вкуса.

Компания постоянно привлекает инвестиции, наращивает мощности, находит новые рынки сбыта и расширяет ассортимент продукции. При изготовлении кондитерских изделий используются только качественные ингредиенты. Уделяется внимание и доступности сладостей, для чего проводятся акции, организуются распродажи, публикуются бесплатные купоны. Найти актуальные скидки можно здесь на сайте.