Онлайн-магазин Sushi Shop предлагает готовые блюда, включая суши, супы, роллы, пиццу. В меню сайта есть аппетитная еда на любой вкус — от традиционного сета Филадельфия до вегетарианских закусок. Ассортимент SushiShop ничем не уступает ресторанам азиатской кухни, но работает по гораздо более доступным ценам.

Удобно, что заказы можно делать онлайн или в одном из заведений сети. Благодаря быстрой доставке клиенту не нужно будет долго ждать заказанный набор, а с использованием промокодов СушиШоп на покупке можно дополнительно сэкономить.