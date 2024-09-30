Промокоды Суши Шоп на Август
Сегодня в магазине Сушишоп доступно 13 купонов.
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О магазине готовых блюд SushiShop
Компания начала работу в 2018 году, и сегодня это целая сеть магазинов блюд японской кухни. В отличие от сервисов по доставке еды здесь можно купить уже готовые суши, роллы и другие товары. Клиенту не нужно ждать, пока будет приготовлен его заказ.
Заказать блюда можно как в одном из магазинов сети, так и онлайн — на сайте или в мобильном приложении. Суши Шоп раздает промокоды и проводит массу акций, что помогает экономить на покупках, платить меньше и получать больше еды в рамках одного заказа.
Выбор готовых блюд на сайте СушиШоп
На сайте можно заказать со скидками супы, суши, десерты, салаты, роллы, готовые наборы и даже пиццу. Разнообразие ингредиентов позволяет каждому покупателю подобрать блюдо по вкусу. Для удобства поиска можно использовать один из фильтров. Они позволяют быстро найти подходящую еду.
В описании каждого отдельного продукта можно найти ингредиенты, пищевую ценность и вес порции блюда. Для приготовления используются только свежие продукты, поэтому, оформляя заказ в СушиШоп, можно быть уверенным в получении свежих и вкусных блюд.
Промокоды и актуальные акции Суши Шоп
В магазине блюд японской кухни действует программа лояльности. Чтобы стать ее участником, достаточно зарегистрироваться на сайте. После первой покупки в личном кабинете клиента появляется виртуальная карта скидок. Пока общая сумма заказов будет до 10 тыс. рублей, скидка составит 5%, а затем может вырасти до 20%. Кроме того, при оформлении заказов можно применять промокоды. Это специальные цифро-буквенные комбинации, дающие возможность покупать товары со скидками.
Акционные предложения не суммируются между собой. Если клиент применяет к заказу промокод, то дополнительные выгоды по акциям могут не начисляться.
Как использовать промокод СушиШоп
Применять код скидочного купона при оформлении заказа могут как новые, так и постоянные клиенты. Сделать это можно на одном из этапов оформления покупки, выполнив следующие действия:
Скопировать промокод на этой странице.
Перейти в магазин и выбрать блюда из меню, нажав кнопку «Купить».
Начать оформление покупки, перейдя в корзину и нажав на «Продолжить».
Указать персональную информацию, выбрать способ доставки и оплаты.
Найти поле для ввода промокода в нижней части экрана и ввести в него номер купона.
После применения кода на скидку отобразится новая цена и клиенту останется оформить покупку, нажав кнопку «Сделать заказ».