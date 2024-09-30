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Промокоды Суши Шоп на Август

Сегодня в магазине Сушишоп доступно 13 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Сушишоп

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Лучшие промокоды Сушишоп

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Скидка Дарим скидку 20% на День рождения не требуется
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О магазине готовых блюд SushiShop

Компания начала работу в 2018 году, и сегодня это целая сеть магазинов блюд японской кухни. В отличие от сервисов по доставке еды здесь можно купить уже готовые суши, роллы и другие товары. Клиенту не нужно ждать, пока будет приготовлен его заказ.

Заказать блюда можно как в одном из магазинов сети, так и онлайн — на сайте или в мобильном приложении. Суши Шоп раздает промокоды и проводит массу акций, что помогает экономить на покупках, платить меньше и получать больше еды в рамках одного заказа.

Выбор готовых блюд на сайте СушиШоп

На сайте можно заказать со скидками супы, суши, десерты, салаты, роллы, готовые наборы и даже пиццу. Разнообразие ингредиентов позволяет каждому покупателю подобрать блюдо по вкусу. Для удобства поиска можно использовать один из фильтров. Они позволяют быстро найти подходящую еду.

В описании каждого отдельного продукта можно найти ингредиенты, пищевую ценность и вес порции блюда. Для приготовления используются только свежие продукты, поэтому, оформляя заказ в СушиШоп, можно быть уверенным в получении свежих и вкусных блюд.

Промокоды и актуальные акции Суши Шоп

В магазине блюд японской кухни действует программа лояльности. Чтобы стать ее участником, достаточно зарегистрироваться на сайте. После первой покупки в личном кабинете клиента появляется виртуальная карта скидок. Пока общая сумма заказов будет до 10 тыс. рублей, скидка составит 5%, а затем может вырасти до 20%. Кроме того, при оформлении заказов можно применять промокоды. Это специальные цифро-буквенные комбинации, дающие возможность покупать товары со скидками.

Акционные предложения не суммируются между собой. Если клиент применяет к заказу промокод, то дополнительные выгоды по акциям могут не начисляться.

Как использовать промокод СушиШоп

Применять код скидочного купона при оформлении заказа могут как новые, так и постоянные клиенты. Сделать это можно на одном из этапов оформления покупки, выполнив следующие действия:

  1. Скопировать промокод на этой странице.

  2. Перейти в магазин и выбрать блюда из меню, нажав кнопку «Купить».

  1. Начать оформление покупки, перейдя в корзину и нажав на «Продолжить».

  1. Указать персональную информацию, выбрать способ доставки и оплаты.

  2. Найти поле для ввода промокода в нижней части экрана и ввести в него номер купона.

После применения кода на скидку отобразится новая цена и клиенту останется оформить покупку, нажав кнопку «Сделать заказ».