Иван-Поле — популярный интернет-магазин для людей, выбравших здоровое питание. Здесь можно купить экологически чистые продукты для разных рационов: диетического, спортивного, вегетарианского и т. д. Фрукты, овощи и злаки выращивают на площадях холдинга «Зеленые линии», которому принадлежит бренд. На сайте действует бонусная программа, позволяющая получать 10% кэшбэка с каждой покупки. Этими средствами можно оплатить до 20% любого следующего заказа. Кроме того, клиентам постоянно предлагают скидки по акциям и бесплатным промокодам.