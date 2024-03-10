На сайте сервиса доставки можно заказать готовый рацион на каждый день для грамотного снижения веса, набора мышечной массы, здорового питания при разных заболеваниях или просто добавления в свое меню вкусных блюд множества кухонь мира.

Любая программа питания из ассортимента компании содержит завтрак, обед, ужин и полезные перекусы, при этом блюда в ней не повторяются на протяжении месяца. Всего повара Перфоманс Фуд готовят свыше 3500 разных рецептов из свежего мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, овощей и зелени. Ежемесячно в меню вводится более 15 новинок.

Клиентам сервиса Performance Food доступна консультация диетолога, а также бесплатная доставка здоровой еды в радиусе 100 км от МКАД. При оформлении заказа можно выбрать от 1 до 30 дней правильного питания, а также оплату наличными или картой при получении либо картой на сайте.