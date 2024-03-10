Промокоды Performance food на Август
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Подробнее о доставке еды Performance Food
На сайте сервиса доставки можно заказать готовый рацион на каждый день для грамотного снижения веса, набора мышечной массы, здорового питания при разных заболеваниях или просто добавления в свое меню вкусных блюд множества кухонь мира.
Любая программа питания из ассортимента компании содержит завтрак, обед, ужин и полезные перекусы, при этом блюда в ней не повторяются на протяжении месяца. Всего повара Перфоманс Фуд готовят свыше 3500 разных рецептов из свежего мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, овощей и зелени. Ежемесячно в меню вводится более 15 новинок.
Клиентам сервиса Performance Food доступна консультация диетолога, а также бесплатная доставка здоровой еды в радиусе 100 км от МКАД. При оформлении заказа можно выбрать от 1 до 30 дней правильного питания, а также оплату наличными или картой при получении либо картой на сайте.
Ассортимент рационов Перфоманс Фуд
Сервис доставки готовых рационов предлагает 16 программ питания с энергетической ценностью от 800 до 3000 калорий. Они объединены в три линейки.
В разделе Life вы найдете любые рационы для здорового образа жизни, включая полезную еду для снижения веса, спортивное питание, вкусные блюда для средиземноморской, кето, вегетарианской, белковой и безлактозной диеты, а также смузи для детокса.
Во вкладке Health клиентам сервиса Перфоманс Фуд предлагается здоровое питание при диабете, а также готовые рационы для общего восстановления, омоложения организма и улучшения мужского здоровья.
А программа питания Everyday подойдет тем, кто хочет разнообразия: в нее включены вкусные блюда более 100 кухонь мира.
Чтобы выбрать самый оптимальный готовый рацион, можно пообщаться с одним из профессиональных диетологов компании. Он поможет в подборе индивидуальной программы питания, учитывающей ваши цели, привычки и распорядок дня, а также состояние здоровья.
Акции и промокоды сервиса доставки еды
Можно сэкономить несколько сотен рублей, заказывая бесплатную доставку еды сразу на несколько дней, но это не единственный способ получить скидку.
Программа лояльности. За каждую покупку готовых блюд сервис доставки Перфоманс Фуд начисляет 3% кэшбэка, которым можно оплатить половину стоимости следующих заказов индивидуального питания. Кроме того, за приглашение друга начисляется 2500 бонусов.
Промокоды. Используйте купон со специальным кодом или акцией, чтобы получить дополнительный дисконт. Часто он содержит скидку на первый заказ или покупку нескольких дней доставки здоровой еды.
Как активировать промокод Performance Food на сайте
Чтобы по более выгодной цене заказать доставку готовой еды, следуйте простой инструкции:
Кликните по понравившемуся купону и скопируйте промокод Performance Food.
Перейдите на официальный сайт сервиса доставки и выберите в каталоге подходящую вам программу питания, калорийность и количество дней.
Зарегистрируйтесь на сайте. Нужно будет указать свой номер телефона и ввести код, который придет в сообщении.
Начните оформление заказа и укажите код в корзине под строкой с информацией о бонусном счете.
Стоимость программы питания станет меньше. Также используйте купоны, которые переадресуют вас на страницу акции.