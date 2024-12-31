Новым клиентам сервис доставки предлагает скидку на первый заказ. При выборе блюд из основного меню можно использовать промокод WELCOME. Альтернативный вариант — заказать на сайте промонабор с дисконтом 37%. Еще можно оформить покупку 5 ужинов на двоих, и цена снизится более чем в 2 раза по сравнению со стоимостью продуктов в розничных магазинах.

Регистрация на сайте компании или в мобильном приложении позволит присоединиться к программе Family. Это гарантированная скидка от 3% до 7% и другие привилегии. Дисконт может возрасти за счет промокодов и других акций uzhindoma.ru, если это не нарушает их условий. Также сервис доставки дарит бонусные рубли, которыми разрешено оплатить до 100% покупки.

Бесплатные купоны компании можно получить несколькими способами. Специальные предложения публикуют на сайте uzhindoma.ru, в мобильном приложении и соцсетях, где они доступны всем. Индивидуальные коды присылают в личный кабинет или на электронную почту. Также компания распространяет купоны через партнеров. Все актуальные акции сервиса доставки продуктов Ужин Дома собраны на этой странице. Любым предложением можно воспользоваться бесплатно, регистрация тоже не обязательна.