Новых клиентов ожидает приветственный подарок — скидка 30% на первую покупку. При последующих обращениях в Лавку тоже всегда доступны продукты питания и товары по дисконтным ценам. Такие предложения собраны на странице «Скидки и кэшбэк». Чем выше сумма чека, тем дешевле обойдутся услуги курьера. Можно даже получить бесплатную доставку за счет компании.

Купоны — еще один способ сэкономить на покупках в продуктовом магазине Яндекс. Такие специальные предложения Лавка распространяет как через внутренние каналы, так и через партнеров. Постоянным покупателям могут отправить промокод в личный кабинет на сайте, в Яндекс ID или по электронной рассылке. Бонусы, публикуемые на партнерских площадках, тоже доступны бесплатно и без дополнительных условий.

Участники программы Яндекс Плюс могут частично оплачивать заказы бонусными баллами. При каждой покупке в Лавке им начисляется кэшбэк, который можно тратить не только здесь, но и на других сервисах Yandex: Маркете, Такси, Кинопоиске, Афише, Драйве. 1 балл равен 1 рублю. Подписка Яндекс Плюс обойдется в 299 рублей за месяц или 1990 рублей за год, если сразу оформить годовой пакет. Первые 60 дней действует бесплатный пробный период.