Промокоды Яндекс Лавка (Yandex Lavka) на Август
Сегодня в магазине Яндекс Лавка доступно 16 купонов.
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Предложение доступно для подписчиков из Москвы и Санкт-Петербурга
Действует для подписчиков из Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска
Для подписчиков из Москвы и Санкт-Петербурга
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Промокод на скидку 35% на первый заказ (доступно подписчикам из городов: Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск). Минимальная сумма корзины 500 рублей, максимальная скидка 2000 рублей
Скидка 35% на первый заказ для подписчиков из городов Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск. Минимальная сумма корзины 500 рублей, максимальная скидка 2000 рублей.
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|Товары из подборки "Лето, фрукты и ягоды"
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|Скидки до 50% на товары из подборки "Булочная"
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Яндекс Лавка — экспресс-доставка готовых блюд и продуктов
Сервис Яндекс Лавка организует быструю доставку продуктов, кулинарии и хозяйственных товаров в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске. Проект был запущен в 2019 году. Заказы принимаются на сайте и в мобильных приложениях Яндекса. Посылку сразу собирают в ближайшем дарксторе (локальный склад), благодаря чему клиент получает ее уже через 10–30 минут.
Компания постоянно дарит скидки. Новые посетители получают возможность сэкономить 30% на первой покупке. Остальные всегда могут найти дисконтные предложения на соответствующей странице каталога. Дополнительную скидку помогают получить бесплатные подарочные купоны. Подписчикам Яндекс Плюс полагается кэшбэк, который принимают при оплате товаров в Лавке и других сервисах Yandex.
Что можно купить на сайте Яндекс Лавка
В ассортименте Лавки более 2500 позиций. Сервис предлагает клиентам разнообразный выбор:
свежих и замороженных продуктов;
готовой еды;
овощей и фруктов;
бакалеи;
напитков;
кормов для животных;
мелких хозяйственных и канцелярских товаров;
средств гигиены и медицины.
Для оплаты услуг следует привязать банковскую карту. После отправки посылки курьером ее стоимость будет списана со счета.
Как сэкономить при покупках в Лавке
Новых клиентов ожидает приветственный подарок — скидка 30% на первую покупку. При последующих обращениях в Лавку тоже всегда доступны продукты питания и товары по дисконтным ценам. Такие предложения собраны на странице «Скидки и кэшбэк». Чем выше сумма чека, тем дешевле обойдутся услуги курьера. Можно даже получить бесплатную доставку за счет компании.
Купоны — еще один способ сэкономить на покупках в продуктовом магазине Яндекс. Такие специальные предложения Лавка распространяет как через внутренние каналы, так и через партнеров. Постоянным покупателям могут отправить промокод в личный кабинет на сайте, в Яндекс ID или по электронной рассылке. Бонусы, публикуемые на партнерских площадках, тоже доступны бесплатно и без дополнительных условий.
Участники программы Яндекс Плюс могут частично оплачивать заказы бонусными баллами. При каждой покупке в Лавке им начисляется кэшбэк, который можно тратить не только здесь, но и на других сервисах Yandex: Маркете, Такси, Кинопоиске, Афише, Драйве. 1 балл равен 1 рублю. Подписка Яндекс Плюс обойдется в 299 рублей за месяц или 1990 рублей за год, если сразу оформить годовой пакет. Первые 60 дней действует бесплатный пробный период.
Как применить промокод на сайте сервиса Яндекс Лавка
На этой странице собраны актуальные купоны Лавки от Яндекса. Некоторые из них — это приглашения на страницы текущих акций. Бонус станет доступным сразу после перехода по ссылке. Если внутри предложения Яндекса есть промокод, потребуется указать его дополнительно. Порядок активации:
Выбрать код из списка и скопировать его.
Перейти в Лавку.
Авторизоваться через Яндекс ID.
Указать свой адрес, чтобы убедиться в доступности сервиса.
Заполнить корзину товарами и перейти к оформлению.
Ввести промокод в поле в самом низу заявочной формы и нажать «Применить».
Убедиться в предоставлении скидки и завершить оформление заказа.
Промокод может не сочетаться с другими акциями Лавки и баллами Яндекс Плюс. Также его могут отклонить, если товары в корзине или сумма чека не соответствуют условиям предложения. При вводе кодовой комбинации вручную важно избежать пробелов и вписать все буквы в том же регистре.
Активация кода позволяет получить скидку на определенную сумму или фиксированный процент от чека. Иногда купоны Яндекс дают право на бесплатную доставку из Лавки или дополнительные продукты и товары за счет заведения.