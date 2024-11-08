Онлайн-магазин Guess — это ритейлер американского бренда одежды и обуви для женщин и мужчин, основанный братьями Марчиано. В 1977 году было запущено собственное производство джинсов в Калифорнии. А в 2021-м компания входит в пятерку лидеров по созданию одежды из денима.

Бренд прославился благодаря гармоничному сочетанию классических и современных тенденций. Своим успехом основатели обязаны джинсовым курткам, трендовым сумкам, обуви и спортивной одежде. Коллекции Гесс обновляются каждый сезон, чтобы клиенты подобрали идеальный образ под определенное время года.

С 1983 года братьями Марчиано выпускается мужская линия одежды. В 1984 году запускается разработка ассортимента для детей от 0 до 16 лет и начинают производиться наручные часы. В XXI веке в мире насчитывается примерно 12 000 магазинов по продаже часов бренда. Особое внимание уделяется наполнению устройств — используется надежный японский механизм Miyota.

Сейчас модным домом управляют два брата Марчиано — Пол и Морис. Первый — генеральный директор, отвечает за экономическое развитие бренда, Морис — за дизайнерское направление.

Наиболее популярные категории товаров на сайте Guess

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются следующие категории товаров:

бомберы;

сапоги и полусапожки;

блузки;

джинсы;

трикотажные платья;

сумки и мини-сумки;

нижнее белье;

леггинсы для занятий спортом;

туфли;

куртки из искусственного меха;

комбинезоны;

ремни;

кроссовки;

часы;

парфюмы.

Все товары можно отсортировать по новым поступлениям, от низкой к высокой цене или наоборот, цветам и размерам.

Дисконтный клуб на сайте Гесс

Регистрация на сайте ритейлера Guess открывает доступ к оформлению накопительной дисконтной карты. По ее условиям клиенты клуба могут получить скидку до 30%, незарегистрированные пользователи — всего лишь до 5%.

При создании личного кабинета пользователь должен отметить галочкой пункт согласия с участием в программе. Дополнительные скидки действуют в онлайн- и офлайн-магазинах сети. Их размер увеличивается с общей суммой покупок в компании.

Чтобы воспользоваться картой, нужно при оформлении каждого заказа указывать ее номер. Скидка применится автоматически. Но она не суммируется с другими акционными предложениями.

Проверить накопления можно, позвонив на горячую линию или указав тип, номер карты на официальном сайте ритейлера. Нужно учитывать, что данные обновляются в течение 5 дней после покупки.

Методы оплаты покупок в интернет-магазине

Оплатить заказ можно банковской картой на сайте, при получении или наличными курьеру. Доступны следующие платежные системы для переводов — Visa, MasterCard, МИР, ЮMoney.

При оформлении заказа и выборе оплаты «При получении» клиенту перезвонит специалист клиентской службы. Он спросит о приоритетном способе оплаты заказа — наличными или картой.

Способы получения заказа

Клиентам предлагается один способ доставки — курьерской службой. Стоимость перевозок рассчитывается автоматически и зависит от места проживания покупателя и суммы его заказа.

Еще на сайте есть услуга «Быстрая доставка со склада в России». Заказ отправляется из РФ и не требует уплаты таможенных платежей. Если в заказе есть товар без пометки с ускоренной перевозкой, то он будет доставлен из Евросоюза и подлежит обложению таможенными пошлинами.

Возврат товара

Ресурс бренда Guess предлагает бесплатный возврат всех онлайн-заказов. На это у клиентов есть 30 календарных дней с даты доставки. Это можно сделать из раздела «Мои заказы» личного кабинета.

Если покупка оформлена без регистрации, нужно перейти в раздел «Зарегистрируйте свой возврат». Указывается номер посылки и время доставки.

Все товары должны быть возвращены неиспользованными, в упаковке, с этикетками и бирками. В случае несоблюдения условий деньги не возвращаются. Перевод средств осуществляется после прибытия товара на склад и проведенной проверки качества.

Сроки возврата могут отличаться в зависимости от выбранного способа оплаты. Парфюмы, косметика и украшения не подлежат возврату.