Промокоды GUESS (Гесс) на Август
Сегодня в магазине GUESS доступно 17 купонов.
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Подробно об интернет-магазине одежды Guess
Онлайн-магазин Guess — это ритейлер американского бренда одежды и обуви для женщин и мужчин, основанный братьями Марчиано. В 1977 году было запущено собственное производство джинсов в Калифорнии. А в 2021-м компания входит в пятерку лидеров по созданию одежды из денима.
Бренд прославился благодаря гармоничному сочетанию классических и современных тенденций. Своим успехом основатели обязаны джинсовым курткам, трендовым сумкам, обуви и спортивной одежде. Коллекции Гесс обновляются каждый сезон, чтобы клиенты подобрали идеальный образ под определенное время года.
С 1983 года братьями Марчиано выпускается мужская линия одежды. В 1984 году запускается разработка ассортимента для детей от 0 до 16 лет и начинают производиться наручные часы. В XXI веке в мире насчитывается примерно 12 000 магазинов по продаже часов бренда. Особое внимание уделяется наполнению устройств — используется надежный японский механизм Miyota.
Сейчас модным домом управляют два брата Марчиано — Пол и Морис. Первый — генеральный директор, отвечает за экономическое развитие бренда, Морис — за дизайнерское направление.
Наиболее популярные категории товаров на сайте Guess
Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются следующие категории товаров:
бомберы;
сапоги и полусапожки;
блузки;
джинсы;
трикотажные платья;
сумки и мини-сумки;
нижнее белье;
леггинсы для занятий спортом;
туфли;
куртки из искусственного меха;
комбинезоны;
ремни;
кроссовки;
часы;
парфюмы.
Все товары можно отсортировать по новым поступлениям, от низкой к высокой цене или наоборот, цветам и размерам.
Дисконтный клуб на сайте Гесс
Регистрация на сайте ритейлера Guess открывает доступ к оформлению накопительной дисконтной карты. По ее условиям клиенты клуба могут получить скидку до 30%, незарегистрированные пользователи — всего лишь до 5%.
При создании личного кабинета пользователь должен отметить галочкой пункт согласия с участием в программе. Дополнительные скидки действуют в онлайн- и офлайн-магазинах сети. Их размер увеличивается с общей суммой покупок в компании.
Чтобы воспользоваться картой, нужно при оформлении каждого заказа указывать ее номер. Скидка применится автоматически. Но она не суммируется с другими акционными предложениями.
Проверить накопления можно, позвонив на горячую линию или указав тип, номер карты на официальном сайте ритейлера. Нужно учитывать, что данные обновляются в течение 5 дней после покупки.
Методы оплаты покупок в интернет-магазине
Оплатить заказ можно банковской картой на сайте, при получении или наличными курьеру. Доступны следующие платежные системы для переводов — Visa, MasterCard, МИР, ЮMoney.
При оформлении заказа и выборе оплаты «При получении» клиенту перезвонит специалист клиентской службы. Он спросит о приоритетном способе оплаты заказа — наличными или картой.
Способы получения заказа
Клиентам предлагается один способ доставки — курьерской службой. Стоимость перевозок рассчитывается автоматически и зависит от места проживания покупателя и суммы его заказа.
Еще на сайте есть услуга «Быстрая доставка со склада в России». Заказ отправляется из РФ и не требует уплаты таможенных платежей. Если в заказе есть товар без пометки с ускоренной перевозкой, то он будет доставлен из Евросоюза и подлежит обложению таможенными пошлинами.
Возврат товара
Ресурс бренда Guess предлагает бесплатный возврат всех онлайн-заказов. На это у клиентов есть 30 календарных дней с даты доставки. Это можно сделать из раздела «Мои заказы» личного кабинета.
Если покупка оформлена без регистрации, нужно перейти в раздел «Зарегистрируйте свой возврат». Указывается номер посылки и время доставки.
Все товары должны быть возвращены неиспользованными, в упаковке, с этикетками и бирками. В случае несоблюдения условий деньги не возвращаются. Перевод средств осуществляется после прибытия товара на склад и проведенной проверки качества.
Сроки возврата могут отличаться в зависимости от выбранного способа оплаты. Парфюмы, косметика и украшения не подлежат возврату.
Как на сайте Guess применить код купона
Использовать промокоды могут все пользователи — зарегистрированные и незарегистрированные. Применение скидки доступно по инструкции:
Нажать на данной странице на одно из предложений. Код скопируется автоматически, и пользователь будет направлен на сайт сервиса.
Выбрать понравившийся товар и нажать на кнопку «Добавить в корзину».
Кликнуть на «Произвести расчет».
Зайти на сайт как новый или постоянный клиент.
Вставить промокод в отведенную форму.
Кликнуть на кнопку «Применить промокод».
Выбрать оплату при получении или картой на сайте.
Когда номер, срок действия, имя владельца и секретный код с обратной стороны пластика введены верно, со счета спишется сумма с учетом примененной скидки. Если нет, нужно проверить, есть ли на счету нужное количество денег.