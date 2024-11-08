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Промокоды GUESS (Гесс) на Август

Сегодня в магазине GUESS доступно 17 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про GUESS

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Подробно об интернет-магазине одежды Guess

Онлайн-магазин Guess — это ритейлер американского бренда одежды и обуви для женщин и мужчин, основанный братьями Марчиано. В 1977 году было запущено собственное производство джинсов в Калифорнии. А в 2021-м компания входит в пятерку лидеров по созданию одежды из денима. 

Бренд прославился благодаря гармоничному сочетанию классических и современных тенденций. Своим успехом основатели обязаны джинсовым курткам, трендовым сумкам, обуви и спортивной одежде. Коллекции Гесс обновляются каждый сезон, чтобы клиенты подобрали идеальный образ под определенное время года. 

С 1983 года братьями Марчиано выпускается мужская линия одежды. В 1984 году запускается разработка ассортимента для детей от 0 до 16 лет и начинают производиться наручные часы. В XXI веке в мире насчитывается примерно 12 000 магазинов по продаже часов бренда. Особое внимание уделяется наполнению устройств — используется надежный японский механизм Miyota. 

Сейчас модным домом управляют два брата Марчиано — Пол и Морис. Первый — генеральный директор, отвечает за экономическое развитие бренда, Морис — за дизайнерское направление. 

Наиболее популярные категории товаров на сайте Guess

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются следующие категории товаров: 

  • бомберы;

  • сапоги и полусапожки;

  • блузки;

  • джинсы;

  • трикотажные платья;

  • сумки и мини-сумки;

  • нижнее белье;

  • леггинсы для занятий спортом;

  • туфли;

  • куртки из искусственного меха;

  • комбинезоны;

  • ремни;

  • кроссовки;

  • часы;

  • парфюмы.

Все товары можно отсортировать по новым поступлениям, от низкой к высокой цене или наоборот, цветам и размерам. 

Дисконтный клуб на сайте Гесс

Регистрация на сайте ритейлера Guess открывает доступ к оформлению накопительной дисконтной карты. По ее условиям клиенты клуба могут получить скидку до 30%, незарегистрированные пользователи — всего лишь до 5%. 

При создании личного кабинета пользователь должен отметить галочкой пункт согласия с участием в программе. Дополнительные скидки действуют в онлайн- и офлайн-магазинах сети. Их размер увеличивается с общей суммой покупок в компании. 

Чтобы воспользоваться картой, нужно при оформлении каждого заказа указывать ее номер. Скидка применится автоматически. Но она не суммируется с другими акционными предложениями. 

Проверить накопления можно, позвонив на горячую линию или указав тип, номер карты на официальном сайте ритейлера. Нужно учитывать, что данные обновляются в течение 5 дней после покупки. 

Методы оплаты покупок в интернет-магазине

Оплатить заказ можно банковской картой на сайте, при получении или наличными курьеру. Доступны следующие платежные системы для переводов — Visa, MasterCard, МИР, ЮMoney. 

При оформлении заказа и выборе оплаты «При получении» клиенту перезвонит специалист клиентской службы. Он спросит о приоритетном способе оплаты заказа — наличными или картой. 

Способы получения заказа

Клиентам предлагается один способ доставки — курьерской службой. Стоимость перевозок рассчитывается автоматически и зависит от места проживания покупателя и суммы его заказа.

Еще на сайте есть услуга «Быстрая доставка со склада в России». Заказ отправляется из РФ и не требует уплаты таможенных платежей. Если в заказе есть товар без пометки с ускоренной перевозкой, то он будет доставлен из Евросоюза и подлежит обложению таможенными пошлинами.

Возврат товара 

Ресурс бренда Guess предлагает бесплатный возврат всех онлайн-заказов. На это у клиентов есть 30 календарных дней с даты доставки. Это можно сделать из раздела «Мои заказы» личного кабинета. 

Если покупка оформлена без регистрации, нужно перейти в раздел «Зарегистрируйте свой возврат». Указывается номер посылки и время доставки. 

Все товары должны быть возвращены неиспользованными, в упаковке, с этикетками и бирками. В случае несоблюдения условий деньги не возвращаются. Перевод средств осуществляется после прибытия товара на склад и проведенной проверки качества. 

Сроки возврата могут отличаться в зависимости от выбранного способа оплаты. Парфюмы, косметика и украшения не подлежат возврату.

Как на сайте Guess применить код купона

Использовать промокоды могут все пользователи — зарегистрированные и незарегистрированные. Применение скидки доступно по инструкции:

  1. Нажать на данной странице на одно из предложений. Код скопируется автоматически, и пользователь будет направлен на сайт сервиса.

  2. Выбрать понравившийся товар и нажать на кнопку «Добавить в корзину».

  3. Кликнуть на «Произвести расчет».

  4. Зайти на сайт как новый или постоянный клиент.

  5. Вставить промокод в отведенную форму.

  6. Кликнуть на кнопку «Применить промокод».

  1. Выбрать оплату при получении или картой на сайте. 

Когда номер, срок действия, имя владельца и секретный код с обратной стороны пластика введены верно, со счета спишется сумма с учетом примененной скидки. Если нет, нужно проверить, есть ли на счету нужное количество денег.