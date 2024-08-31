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Промокоды Sela (Села) на Август

Сегодня в магазине Sela доступно 14 купонов.

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Сколько по времени действуют промокоды?

Лучшие промокоды Sela

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Промокод Скидка 12% +1000 бонусов при регистрации в программе лояльности ADP***
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Скидка До 3.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Бесплатное мобильное приложение не требуется
Скидка -10% на твой первый заказ за подписку не требуется
Скидка Скидка 5% на всё при оплате онлайн не требуется
Скидка Дарим 1000 рублей в программе лояльности на день рождения не требуется
Скидка Бесплатная доставка при заказе от 3500 рублей не требуется
Скидка Распродажа женской и детской одежды не требуется
Скидка Дарим от 150 баллов за добрые поступки не требуется

Информация об интернет-магазине Sela

Sela — интернет-магазин модной женской и детской одежды, принадлежащий санкт-петербургской компании Melon Fashion Group. Появился в 1993 году, но под брендом Села стал работать с 2005-го. Фирма самостоятельно выпускает вещи на фабрике «Первомайская заря».

Продавец предлагает бесплатную доставку до пунктов самовывоза и при заказе от ₽3500, а также платную курьерскую, стоимость которой зависит от региона. Оплатить покупки можно онлайн картой или СБП при оформлении на сайте либо при получении.

Один из самых выгодных способов сэкономить на одежде Sela — промокод. Действующие на сегодня купоны и скидочные коды ритейлера опубликованы на данной странице.

Ассортимент одежды на сайте Sela

В Sela можно заказать стильную одежду для женщин и детей. Доступны:

  • свитеры;

  • куртки;

  • брюки;

  • юбки;

  • шорты;

  • блузки.

Также в наличии нижнее белье, аксессуары и ткани. На любом товаре можно сэкономить, если активировать на ресурсе Sela промокод.

Выгодные предложения Села: как сэкономить

Самый простой вариант получения скидки в Sela — это использование специального предложения «Сюрприз для тебя». При регистрации пользователю предлагают крутить колесо, на котором может выпасть скидка 15–20% или случайный бонус. Дисконт можно использовать для заказа любых товаров.

Второй способ приобрести качественную женскую и детскую одежду выгодно — участие в акциях интернет-магазина. Они могут давать скидки на отдельные категории каталога Sela в размере до 50%, а иногда даже больше.

У продавца есть программа лояльности. По ней начисляют бонусные баллы за каждую покупку. В дальнейшем ими можно оплатить до 30% стоимости заказа в магазине модной одежды.

В Села дают дисконт за подписку на информационную рассылку ритейлера. Размер скидки составляет 10%. Специальное предложение действует для любых товаров.

В интернет-магазине регулярно проводятся распродажи. Они доступны в разделе «Sale» на ресурсе ритейлера. Величина скидок в нем в среднем 35–50%.

Но наиболее выгодный способ сэкономить на покупке стильной одежды и приобрести модные вещи по привлекательной цене — активировать в Sela промокод. Это не требует выполнения дополнительных требований, но при этом дает право на дисконт до 50% или даже выше.

Как активировать промокод Sela на скидку

Чтобы применить промокод Sela на скидку и снизить стоимость одежды, понадобится:

  1. Копировать скидочный код с этой страницы, перейти на ресурс продавца и нажать на нужный товар.

  2. Поместить вещь в корзину, а затем щелкнуть по изображению сумки.

  3. Ввести в разделе оформления покупки сайта Села промокод в специальное поле и подтвердить его активацию.

  4. Заполнить форму заказа, подтвердить данные и оплатить одежду.

После этого к товару применится дисконт. Размер итоговой скидки зависит от ценности промокода, активированного пользователем.

Купоны магазина модный женской одежды используются иначе. Для их применения достаточно нажать на подходящее специальное предложение с этой страницы, а после переадресации на ресурс продавца совершить покупку. Вводить в Sela промокод при этом не требуется, стоимость вещи снижается автоматически.