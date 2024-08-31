Самый простой вариант получения скидки в Sela — это использование специального предложения «Сюрприз для тебя». При регистрации пользователю предлагают крутить колесо, на котором может выпасть скидка 15–20% или случайный бонус. Дисконт можно использовать для заказа любых товаров.

Второй способ приобрести качественную женскую и детскую одежду выгодно — участие в акциях интернет-магазина. Они могут давать скидки на отдельные категории каталога Sela в размере до 50%, а иногда даже больше.

У продавца есть программа лояльности. По ней начисляют бонусные баллы за каждую покупку. В дальнейшем ими можно оплатить до 30% стоимости заказа в магазине модной одежды.

В Села дают дисконт за подписку на информационную рассылку ритейлера. Размер скидки составляет 10%. Специальное предложение действует для любых товаров.

В интернет-магазине регулярно проводятся распродажи. Они доступны в разделе «Sale» на ресурсе ритейлера. Величина скидок в нем в среднем 35–50%.

Но наиболее выгодный способ сэкономить на покупке стильной одежды и приобрести модные вещи по привлекательной цене — активировать в Sela промокод. Это не требует выполнения дополнительных требований, но при этом дает право на дисконт до 50% или даже выше.